5月21日，云南省大理州漾濞县发生6.4级地震。中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）快速响应积极投身到一线抗震救灾工作中。

据了解，5月22日，中国人寿大理分公司、漾濞县支公司抗震救灾工作组为漾濞县第一中学奋战高考的230余名学生送去60件矿泉水、30件方便面。在向漾濞县教育体育局了解情况后，获悉目前学生的安置帐篷已基本搭建完毕，但食物供给中断，急需筹备牛奶、面包等生活必需品。公司迅速联系当地超市，全力筹备到了可以维持一天的牛奶、面包和沙琪玛等物资，迅速送往学校。

中国人寿漾濞县支公司内勤员工和销售主管在得知位处震中的秀岭小学将于5月27日恢复正常上课，便自发捐款购买80床夏凉被送到学校。5月26日，漾濞县支公司为漾濞县上街完小捐赠100件矿泉水，为学生上学提供饮水保障。

此外，在地震发生后，中国人寿集团公司、寿险总公司心系灾区，指导省、州、县公司第一时间启动应急预案，在保障员工和销售伙伴人身安全的基础上，迅速开展抗震救灾、查勘理赔工作。

谈到接下来的工作，漾濞县支公司员工及伙伴们信心满满。“保险就是我们的底气。”漾濞县支公司销售团队大主管张芝英表示，虽然地震让人心有余悸，但是想到自己和家人已经有了保险保障，心里就踏实了。

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