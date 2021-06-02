人民网记者 孙博洋

绿色发展已经成为当今世界的重要趋势之一。贵州作为长江经济带上的重要省份，也成为我国生态优先绿色发展主战场。而发展迅速的贵州贵安新区则当仁不让的成为贯彻绿色发展理念的排头兵。

贵安新区是我国第八个国家级新区，也是全国唯一担负生态文明示范区使命的国家级新区，冬无严寒、夏无酷暑，生态环境优美、田园风光秀美，河流湖泊纵横，空气清新怡人，年均气温16.2℃、相对湿度79%，是国家5A级旅游景区青岩古镇到黄果树瀑布旅游带的重要组成部分，拥有世界遗产和国家级风景名胜区22处。

日前，在“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”网络主题活动贵安新区专场云座谈会上，贵安新区住房和城乡建设局副局长吕力告诉记者，贵安新区成立以来，始终坚持坚持高端化、绿色化、集约化发展理念，走绿色、低碳、循环的高质量发展之路。

据了解，贵安新区以绿色思维导向高质量编制了当地国土空间规划，在科学论证资源环境承载能力的基础上，确定新区开发边界、人口规模、用地规模和开发强度，坚持“以水定城”，创新低冲击开发的模式，以规划引领城市绿色发展，构建了山、水、林、田、湖、草生态要素与城市融合可持续发展的全要素规划管控体系，统筹生态保护、城市建设和产业发展的协调共赢。

吕力介绍，贵安新区规划布局顺应自然格局，城市融入绿水青山，道路建设绕山避水、空间布局疏密有度，形成了组团式的城市生长模式，做到生产空间高效集约、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

吕力告诉记者，贵安新区始终坚持以绿色思维为导向，构建了高品质产城融合新模式；秉承“以人为本，道法自然，天人合一”的中国哲学思想，探索建设了生态文明示范区的贵安样板；坚持规划引领推进现代城市的绿色生活方式，健全生活圈的服务配套，合理规划绿色交通体系，打造了山水公园城市；以绿色、高效、便捷的高品质城市服务支撑大数据、高端制造等人才密集型产业的发展，实现产业和城市的功能融合、空间融合，推动了高品质的城市化。

据吕力介绍，近年来，贵安新区高效率完成了海绵试点城市建设，形成首个非建成区的国家级新区海绵城市样板，构建了高效完善的海绵城市规划建设体系，实现了“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的人与自然和谐共处的生态环境，以开放的姿态提供了可复制经验。

据了解，贵安新区水生态年径控制率达83.3%，岸线生态恢复率100%，天然水域面积保持程度10.1%；水环境地表水体水质达标率100%、Ш类水体，初期雨水污染控制率59.4%；水资源雨水资源利用率26.2%，污水再生利用率40.56%，在新区范围内未发生过内涝现象。

贵安新区党工委委员、管委会副主任毛胤强表示，“十四五”期间，贵安新区将围绕加强生态环境建设、深入打好污染防治攻坚战、发展绿色经济和推进绿色低碳发展等方面，加快推进生态文明示范区建设。

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