原标题：京东618首日39个品牌下单金额过亿 创新品类占据销量增长C位

39个品牌下单金额过亿、4800个品牌的成交额同比增幅超5倍、超过60%的核心开放平台店铺下单金额同比增长超100%……2021“京东618，18周年庆”首日就迎来“开门红”。根据京东物流数据显示，截至1日17点，包括京东零售订单和开放业务订单在内，京东物流送达单量已超去年全天。

多款产品成交额实现大幅增长

今年京东618期间，由于有儿童节和端午节双节加持，京东超市玩具和粽子销售表现亮眼。在京东618首日，玩具类目成交额同比增长180%，而父母给孩子购买的礼物中，积木、益智类玩具是首选。而对于端午节，5小时售出的10万多盒京东定制粽子礼盒中，螺蛳粉味粽子、鲍鱼粽子、香辣植物肉、榴莲味粽子成为了年轻消费者“追新”的选择。

在3C家电领域，消费者的个性化需求表现愈加明显。游戏台式机成交额同比增长110%，电子教育品类增长100%，游戏手机成交额同比增长8倍，游戏电视增长超10倍，新风空调增长超5倍，吸拖一体扫地机器人增长超5倍，母婴冰箱、大屏冰箱、智能冰箱三大趋势功能冰箱增长均超过10倍，空气循环扇和无叶净化风扇成交额达去年11倍，洗地机首日成交额超去年上半年总和。此外，低糖电饭煲、高端免手洗破壁机、可视化空气炸锅、炒菜机器人等由京东和品牌商联手推出的新品类都获得了消费者青睐。

喜欢新品类的消费者也更乐于接受新的购物体验。京东直播新品成交额同比增长高达219倍；直指个性化消费需求的京东自有品牌，在618首日开场10小时的成交额超过去年全天；京东宠物医疗保健品类成交额同比增长超过100%，智能养宠多个品牌成交额同比增长超过100%，其中智能烘干箱成交额同比增长30倍。

京东国际成交额同比增长超120%，带动近1500个品牌成交额同比增长超100%。其中，直连海外零售商店的官网同购成交额同比增长436%；为消费者带来更便捷体验的进口超市成交额环比增长超50倍。

随着健康意识提升，人们的健康消费不仅限于在“治病”，保健、滋补、健身、美容、乃至身体各部位的“精细化”保养，都已被纳入“健康消费”的范畴，覆盖全品类、全场景的健康服务迎来迸发式增长。618首日开售仅15分钟，京东健康的健康服务整体成交额同比增长超8倍、心理咨询类预付费服务包订单量同比增长165%；首日开场还不到10个小时，京东大药房的成交额就超过了去年同期全天。

借助于系统算法京东物流可实现分钟内送达

据悉，在京东遍布全国的1000多个仓库里，数百万SKU的自营商品蓄势待发，90%的京东线上自营零售订单要在当日和次日送达用户的手中。借助于系统算法、供应链计划与多层级的库存前置等经验，京东物流将消费者下单的预售商品前置到距离消费者更近的快递站点，一旦支付成功，即可实现分钟内送达。今年京东618期间，京东物流将预售前置扩展至几乎所有中小件全品类，将有数百万SKU被前置在距离消费者更近的仓库。

作为京东618坚实的技术基石，京东云以超高弹性应对海量并发。据京东提供的数据显示，6月1日，京东云每秒用户访问峰值较去年同期提升235%；NeuHub京东人工智能开放平台通过打造内容审核、智能推荐、智能写作等技术能力，大规模、全流程地部署在京东购物流程中。

为满足消费者建立线上、线下多样化新业务模式

京东零售的业务模式已超越了线上B2C电商模式，面对随时随地的消费需求，京东也在协同供应商和合作伙伴，建立一个适应市场不断变化的、高效满足消费者的、线上、线下、多场景、多样化的新业务模式，与线下实体零售商共同探索、打造一个新的满足用户体验需求和品牌商需求的生意模式。

在今年5月份刚刚启动试营业的京东电器超级体验店合肥店，截止京东618首日，累计成交金额突破4000万，累计全渠道客流量达20万人次；6月1日当天京东电器超级体验店重庆店全渠道客流量同比激增200%，成交额是去年的4.2倍；京东母婴生活馆在京东618期间联动200余家门店，6月1日全渠道销量环比增长近300%。

京东618首日，京东鲜花同城极速达订单量同比增长243%，京东旅行乐园门票成交额同比增长7.3倍、酒店成交额同比增长3倍、机票成交额同比增长3.8倍、电影演出票务成交额环比增长超4倍。京东运动线下渠道成交额，开场仅8分钟就超过去年全天，截至16点，运动场馆预订等体育服务产品成交额同比增长14倍，体育培训同比增长更是达到67倍。京东图书开放平台超500个核心商家成交额同比超过100%。京东健康中医院问诊单量环比5月同期增长近3倍；口腔齿科服务订单量同比增长超4倍，其中洗牙洁牙服务订单量同比增长17倍。

随着“1小时达”的服务受到越来越多消费者青睐，即时消费也开始向全品类拓展，覆盖全国超过1400个区县。京东到家的数据显示，618首日平台总体销售额同比增长超140%，美妆品类和洁肤用品的销售额分别同比增长了2倍和4倍。

中小企业采购量同比增长超3倍 京东618在产业侧发挥重要作用

京东618已经成为深度链接消费端和产业端的重要节点。

今年，京东618企业用户市场数据也快速增长：5月24日至31日，京东企业购平台企业采购量同比增长312%。作为工业产业生产运营过程中的重点品类，京东工业品在企业端掀起采购热潮。数据显示，京东618首日下单客户数同比增长200%，订单量同比增长210%，越来越多的工业制造企业更加信赖京东平台的品质与服务。

京东618首日，京喜电商带动了产业带上万家工厂、千家农场的销量环比前一日增长230%，工厂直供订单量环比前一日增长132%。同时，消费者对于地方产业带的特色产品展现出越来越多的兴趣，产业带源头好物正以高速扩张之势走向全国市场。在京东618首日，宁夏滩羊成交额同比增长100%，广东荔枝成交额同比增长88%，湖北潜江小龙虾同比增长120%，东北地区的五常大米产业带实现成交额同比增长230%。

聚焦下沉市场用户的京东极速版，越来越受到用户的欢迎，在京东618首日，在成交用户数增长近23倍的基础上，订单同比增长近30倍，销售额同比增长近40倍。

据京东相关人士介绍，京东618的消费热情仍在持续，京东将继续与合作伙伴们一起推动消费与产业共振、实体企业数智化升级，实现更高效和可持续的发展，助力构建更高标准和更高质量的中国消费市场和产业环境。

(责编：董童、李源)