人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）“到今年6月份，国药集团旗下2个研究所5个生产企业将实现年产30亿剂级的产能，为全球抗击新冠肺炎疫情贡献中国力量。”日前，在科技日报社主办、科普时报社承办的2021全国科技周重大示范活动——MSTA大家系列科技讲座上，国药集团中国生物董事长、国家“863”计划疫苗项目首席科学家杨晓明表示。

杨晓明认为，病毒的变异性会一直存在，而且人类也无法阻止病毒变异，但病毒小的变异并不会影响病毒的抗原性，只要没有产生保护性抗原变异，疫苗就会有效，尤其是全病毒灭活疫苗。

杨晓明表示，目前，国药集团中国生物两款新冠疫苗Ⅱ期、Ⅲ期临床试验免疫后的血清，进行了包括在南非、英国发现的毒株在内的10多株新冠病毒毒株的交叉中和试验，结果显示这两款新冠疫苗对这些国外变异毒株具有有效的中和作用。

杨晓明指出，目前，全球新冠疫苗需求缺口仍比较大。有数据显示，全球需要100亿剂疫苗，才能达到群体免疫。即便目前疫苗生产厂商的产能全开，大概还需要2至3年才能满足这一需求。

“中国生物已经建成人用疫苗高等级生物安全生产设施，具有高等级生物安全标准、GMP规范和自动化规模化工艺流程，年产能已逐步从千万剂级提升到1亿剂级、10亿剂级。” 杨晓明表示，到今年6月份，国药集团旗下2个研究所5个生产企业将实现年产30亿剂级的产能，为全球抗击新冠肺炎疫情贡献中国力量。

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