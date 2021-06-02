人民网北京6月2日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，2021年高考、中考即将来临，为统筹做好高考、中考期间学校食品安全监管和常态化疫情防控等工作，防范化解校园食品安全风险隐患，保障广大考生饮食安全，市场监管总局办公厅今日发布关于加强2021年高考中考期间食品安全监管的通知。市场监管总局表示，将联合教育部门进一步落实学校食品安全校长（园长）负责制，强化源头监管，落实好大宗食品公开招标、集中定点采购等制度。

制图：李楠桦

市场监管总局指出，要严格落实校外供餐单位食品安全主体责任，严把配送环节，落实好食品配送时间、温度等相关要求。督促学校和校外供餐单位根据国务院联防联控机制及属地有关学校疫情防控要求，认真做好疫情防控，加强从业人员健康状况排查，保持加工制作和就餐场所清洁卫生，严格规范消毒措施，定期通风换气。

与此同时，市场监管总局表示，坚持问题导向，加大对学校食堂、校外供餐单位、校园周边食品经营者等重点场所，肉制品、乳制品、时令果蔬、鲜活水产品、畜禽肉等重点品种的监督检查力度，及时督促整改存在的问题，严查重处违法违规行为。

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