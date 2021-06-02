人民网北京6月2日电 （孙阳）办好广交会，不仅有助于巩固外贸回稳向好势头、推动外贸创新发展、畅通全球产业链供应链，更有利于充分发挥全方位对外开放平台作用，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

据商务部相关负责人介绍，自党史学习教育活动开展以来，商务部外贸司将办好广交会与开展“我为群众办实事”实践活动有机结合，帮助脱贫地区企业开拓国际市场，积极助力乡村振兴。

今年4月在网上举办的第129届广交会专门设立“乡村振兴”专区，共组织1160家脱贫地区企业在参展，展出优质特色展品5万多件，并为该专区的参展企业设计了专属标签，方便客商识别与查找。借助广交会线上平台，脱贫地区企业和特色产品突破了地处偏远、交通不畅等不利条件，打开销路“走出国门”，充分展示地域和民族特色，展现中国文化魅力。

同时，针对部分地区企业销售技巧不足、品牌意识不强、营销方式单一等问题，商务部组织广交会承办、组团、组馆各单位，积极开展培训，帮助企业适应网上营销模式，培训营销人才，提升网上营销技能。有的交易团还“手把手”帮助企业制作上传图片、视频，请专业人员帮助企业直播推销。

商务部相关负责人介绍说，通过充分发挥广交会参展企业的带动作用，大量企业运用广交会平台获得出口订单，增加企业营收，提高员工工资，为改善当地民生、促进经济社会发展注入新动力。

多次参加广交会的江苏盐城一家企业表示，通过在陕西宜君县投资建设公司，将广交会上获得的一部分订单在该企业生产，以“总产+社区工厂+家庭作坊”的模式，带动当地就业超150人，其中建档立卡贫困户48户。

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