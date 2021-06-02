人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）银保监会1日召开新闻发布会，通报近期监管重点工作。银保监会人身险部主任陈映东表示，大病保险是基本医疗保障制度的拓展和延伸，是对大病患者发生的高额医疗费用给予进一步保障的一项制度安排。截至2020年末，18家保险公司在全国31个省（区、市）开展了大病保险业务，覆盖了12.2亿城乡居民（包含部分城镇职工）。

“大病保险制度实施9年来，累计赔付5535.88万人，全国大病患者实际报销比例在基本医保的基础上平均提升了10至15个百分点，最高报销金额111.6万元，有效缓解了城乡居民‘因病致贫’‘因病返贫’问题，对维护社会稳定、推动社会发展有积极意义。”陈映东表示，其中针对建档立卡贫困人口，绝大多数的大病保险项目采取了倾斜性赔付，包括降低起付线、放宽报销范围，提高报销水平等，有效减轻了贫困人口的医疗负担，为打赢脱贫攻坚战作出了贡献。

陈映东表示，近期银保监会将大病保险原有监管制度进行了整合，出台了《保险公司城乡居民大病保险业务管理办法》（以下简称《办法》），明确保险公司与政府开展大病保险项目清算的要求，鼓励按完整协议期进行清算，更好实现“保本微利，收支平衡”。同时，强化公司主体责任，要求保险公司建立内部问责机制，理性参与大病保险投标，做好承办工作。要求保险公司要有长期经营大病保险业务的安排，按照长期健康保险的经营标准完善组织架构，健全规章制度，加强人员配备，提升专业经营和服务水平；整合监管资源，发挥监管合力，更好保护参保群众合法权益。

业内人士认为，《办法》构建了一个覆盖大病保险承办全流程、全环节的监管体系。即事前的经营条件管理，事中的投标管理、服务规范、财务管理、清算管理、风险调节管理以及事后的市场退出管理，有利于进一步规范保险公司承办大病保险业务行为，提升服务质量和水平，保护参保群众合法权益。

“下一步，银保监会将进一步指导保险公司做好大病保险承办工作，推动大病保险制度健康持续运行。”陈映东表示，以《办法》印发为契机，全面梳理保险业开展承办工作9年多来的情况，并选取典型地区开展调研，对大病保险承办情况进行评估。

同时，银保监会支持中国银保信建设大病保险信息平台，提升行业承办大病保险业务的服务水平和风控能力，并推动大病保险信息平台与国家医疗保障信息平台开展信息共享，强化医疗健康大数据应用，更好服务医保政策制定和医疗费用管理。

此外，银保监会鼓励保险公司以承办大病保险为抓手，积极参与医疗费用管控、支付方式改革等，服务好健康中国建设。

兴业证券研究报告认为，《办法》的落地，有利于推动大病保险制度健康持续运行。对于保险公司而言，大病保险业务是非盈利型业务，基本处于盈亏平衡状态，但可以帮助险企积累客户资源，大多龙头险企会积极参与该业务。

光大证券研究报告表示，此次系统化规范大病保险业务，有利于规范企业业务能力，营造良好市场环境，利好大病保险业务成熟、偿付核算能力强的龙头企业长期发展。

(责编：王仁宏、吕骞)