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“青年住房困难”何解？国家发改委发文支持保障性租赁住房建设

2021年06月02日20:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，国家发改委近日印发《保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法》（以下简称《专项管理暂行办法》），以新型城镇化战略为导向，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设，推动解决符合条件的无房新市民、青年人等群体的住房困难问题，优先满足从事基本公共服务群体租赁住房需求，促进有能力在城镇稳定就业生活的常住人口有序实现市民化。

据了解，《专项管理暂行办法》包括6个部分、共22条，对该专项的支持范围和标准、资金申请、资金下达及调整、监管措施等作了规范。

按照《专项管理暂行办法》，本专项支持人口净流入的大城市新建、改建保障性租赁住房及其配套基础设施建设。保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，具体条件由城市人民政府确定。

具体来看，纳入城市年度建设计划等管理的保障性租赁住房主要包括：利用集体建设用地建设的保障性租赁住房；企事业单位利用自有闲置土地建设的保障性租赁住房；利用产业园区配套用地建设的保障性租赁住房；利用存量闲置房屋建设的保障性租赁住房；适当利用新供应国有建设用地建设的保障性租赁住房；其他形式的保障性租赁住房。

相关配套基础设施主要包括：小区内的道路、供水、排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、围墙、垃圾收储等基础设施，小区的养老托育、无障碍、停车、便民等公共服务设施，与小区相关的道路和公共交通、通信、供电、供水、排水、供气、供热、停车库（场）等城镇基础设施项目。原则上不得用于主干道、主管网、综合管廊、广场、城市公园等与小区不相关的城镇基础设施项目。投入企业的中央预算内投资，应用于配套基础设施建设。

国家发改委要求，应发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用，激发全社会投资活力。地方各级发展改革部门应当会同本级行业主管部门，根据本专项支持范围，做好项目日常储备工作。省级发展改革部门按确定的编制原则、安排方向等要求，组织开展专项投资申报、审核工作，并汇总报送年度投资计划申请。国家发展改革委切块下达年度投资计划后，省级发展改革部门在规定时限内分解落实到具体项目。

此外，《专项管理暂行办法》规定，国家发展改革委对投资计划执行情况开展定期调度、不定期检查，督促省级发展改革部门有序推进年度投资计划实施和项目建设。省级发展改革部门应严格执行制定的监管措施，加强项目实施过程的跟踪检查，发现问题及时作出处理并督促整改。

据悉，《专项管理暂行办法》自发布之日起施行，有效期五年。

(责编：王仁宏、高雷)

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