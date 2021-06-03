6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将风云四号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭文彬 摄）

新华社西昌6月3日电（李国利、高阳）6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将风云四号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

风云四号02星是我国新一代地球静止轨道气象卫星首颗业务星，主要应用于天气分析和预报、环境和灾害监测等领域。

风云四号02星和长征三号乙运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司所属上海航天技术研究院、中国运载火箭技术研究院研制，中国气象局负责地面应用系统的建设运行。

这次任务是长征系列运载火箭的第372次飞行。

6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将风云四号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（朱纪涵 摄）

6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将风云四号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭文彬 摄）

6月3日零时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将风云四号02星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（郭文彬 摄）

(责编：胡永秋、杨光宇)