董佳莹 刘 峣

5月29日，长征七号遥三运载火箭成功将天舟二号货运飞船送入太空。此前，长征七号遥三运载火箭两次推迟发射，研制团队经历了艰苦的蛰伏和攻坚。

5月19日，长征七号遥三运载火箭发射任务进入倒计时。进入发射流程后，长征七号遥三运载火箭一切正常，但是在负八小时液氧加注后，一个产品的参数异常，不能满足发射的指标要求。原定于20日凌晨发射的任务宣布推迟。

谈起当晚的情形，航天科技集团一院总体设计部设计师王浩苏形容，当时有一种说不出来的心痛。

面对中国空间站建造任务的节点压力，身处后方的研制团队第一时间成立工作组，由总体设计部牵头，配合发射场寻找故障原因。

总体设计部增压输送系统研究室副主任张立强说：“针对发射场传回的数据，设计人员马上追溯事件链，对出现的所有异常参数合并同类项，提取8个不同方面的问题，进行单独深入的理论分析和复现试验。”

理论分析和验证试验同时展开，其中仅一个分系统就有50名人员参与其中。各类验证试验持续了4天，大家都憋着一股劲，要尽快完成问题定位。

“科学严肃对待，不带问题上天，推迟是为了更好地发射。”总体设计部部长张兵说。

5月20日，发射再次暂缓，总体设计部再次派出工作人员赴文昌发射场参与归零工作。这支应急保障队伍中包含了长征五号、长征八号等新一代运载火箭的主管设计师。中国航天“大力协同”的传统精神体现得淋漓尽致。

归零工作是煎熬的。每一天，研制人员都要进行更全面的数据分析，以求尽快定位故障原因。

“我们通过大量的仿真试验模拟箭上状态，分析故障模式。”总体设计部动力总体工程组副组长胡久辉说，“每天晚上7点，我们都要和发射场的同事视频连线开会，一起讨论分析结果，推动归零进展。”

5月29日，下一个发射窗口到来了。

长征七号遥三发射任务是空间站建造承上启下的关键之战，几次发射环环相扣，研制队伍经历了长达9天的高负荷工作，发射任务已经到了最后24小时的冲刺阶段，每个人心中的弦都绷得紧紧的。

发射任务迫在眉睫，牵一发而动全身。它关系着空间站“天地运输走廊”能否顺利搭建，更关系着后续载人航天计划能否顺利实施。

“透过现象，把真实的问题找出来。”这是张立强在这次归零工作中最大的感悟。中国航天绝不带疑点和隐患上天，必须背水一战，“干掉”所有隐患，尤其在重大工程任务面前丝毫不能打折扣。

经过没日没夜的归零，长征七号遥三火箭终于再次踏上征程。当火箭的尾焰划破寂静的夜空，这位史上最强“快递小哥”成功将天舟二号货运飞船准确送入预定轨道。

(责编：胡永秋、杨光宇)