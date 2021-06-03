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工信部：努力培养一批“专精特新”中小企业

崔 爽
2021年06月03日08:00 | 来源：科技日报
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原标题：工信部：努力培养一批“专精特新”中小企业

　　“小微企业是国民经济的基本细胞，小微活、就业旺、经济兴。”6月1日，在国新办支持小微企业和个体工商户发展国务院政策例行吹风会上，工信部副部长王江平表示，工信部围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，深化“放管服”改革，助企纾困和激发活力并举，细化实化财税、金融、社保等惠企政策，总体看，小微企业经营环境正在持续改善，生产经营恢复企稳。

　　王江平介绍，1月至4月，规模以上小微工业企业营业收入同比增长32.3%，工信部会同国家电网和南方电网对全国小微企业用电大数据监测显示，4月份，小微企业用电量比上年同期增长7.0%，比2019年同期增长6.2%。这从侧面反映出，小微企业总体发展呈现持续恢复性增长。

　　但与此同时，“受复杂多变国内外形势影响，小微企业生产经营面临诸多问题和困难，如原材料价格上涨、资金紧张、订单不足、回款慢、招工难等，小微企业持续发展面临较大压力和挑战。”王江平说。

　　“中小企业是我国科技自立自强的重要力量。”王江平表示，工信部要努力培养一批“专精特新”中小企业，推动中小企业在制造业细分领域补短板、锻长板；要强化科技成果的转化，开展一系列推动活动，比如“创客中国”中小企业创新创业大赛，引导社会资本与科技成果转化有机结合。另外，推动中小企业参与产业基础再造工程，通过工业设计、数字化赋能，来提升中小企业的创新能力和专业化水平。

　　近几年，推动中小企业创新尤其是“专精特新”“小巨人”培育等工作备受关注，王江平表示，工信部通过梯度培育、强化创新、精准服务来引导广大中小企业“专精特新”发展。到目前为止，已经培育了1832家国家级“专精特新”“小巨人”企业、596家单项冠军企业。

　　他表示，“十四五”期间，工信部将实施中小企业创新能力和专业化水平提升工程，形成“百十万千”“专精特新”企业群体，全面提升中小企业创新能力和专业化水平，在制造业补短板、锻长板中发挥积极作用。具体来说要通过“双创”带动百万家创新型中小企业，培育十万家省级“专精特新”中小企业，万家“专精特新”“小巨人”企业，千家制造业单项冠军企业。

　　在提升中小企业数字化水平方面，王江平介绍，工信部要通过实施中小企业数字化赋能专项行动，培育一批技术实力雄厚、服务能力优秀的数字化服务商，引导支持中小企业上云上平台，促进中小企业通过数字化网络化智能化改造实现创新升级。

　　另外，针对当下中小微企业融资难、融资贵问题，工信部中小企业局局长梁志峰强调，中小企业量大面广，千差万别，解决小微企业融资难问题，需要发挥好科技的作用。下一步要充分发挥好金融科技的作用，推动建立健全涉企数据信息共享机制，支持银行发展金融科技；发挥好工业互联网作用，提升对产业链供应链各环节、各节点数据的采集能力，支持金融机构围绕订单、物流、仓储等环节，为企业提供供应链金融，加强对产业链上下游中小微企业的支持。（科技日报北京6月1日电）

(责编：赵超、吕骞)

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