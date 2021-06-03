姚 进 钱箐旎 郭子源

原标题：人民币单边升值预期不可持续

面对近期人民币过快的升值势头，中国人民银行5月31日决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。市场普遍认为，此举意在调节外汇市场供求，打破单边升值预期。

6月1日，人民币对美元汇率中间价受上日收盘价和隔夜一篮子货币汇率走势两因素影响，延续上调110个基点。而6月2日，人民币对美元汇率中间价报6.3773，较上日大幅贬值201个基点。市场分析人士认为，上调外汇存款准备金率的政策效果有所显现，再次证明人民币汇率双向波动是常态。

外汇存款准备金率是央行稳定汇率的重要工具，这些年随着央行已基本退出对人民币汇率的常态化干预而淡出，最近一次上调还是在2007年，由4%上调至5%，此后14年保持未动。

“央行不会放任人民币过快升值，必要时将果断出手。”中银证券全球首席经济学家管涛表示，人民币对美元汇率中间价从去年5月末至今，升幅已经不小。如果继续放任其升值，有可能使人民币币值脱离基本面。新冠肺炎疫情对我国经济的影响尚未完全消失，继续大幅升值可能对相关企业造成较大影响。

部分市场人士认为，当前人民币对美元汇率已出现超调。中欧国际工商学院教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，近期受一些言论误导，人民币对美元汇率出现了超调现象。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，近期人民币汇率持续升值，存在一定超调，从市场走势看，很大程度是因美元流动性过度宽松，助长了市场炒作行为。

“上调外汇存款准备金率，主要是通过影响金融机构外汇信贷扩张能力，调节外汇市场供求。”周茂华说，近期监管部门多次发声提示风险、稳定市场预期，通过提升外汇存款准备金率适度调节外汇市场供求，有助于平稳市场预期。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示，通过此次外汇存款准备金率较大比例的调整可以适度抽紧市场的外汇流动性，减少金融机构手中外汇资金对市场上的供给。这是央行应对人民币升值而出手的重要间接调节举措。

近期人民币汇率的节节攀升也引发热议：有人提出，通过人民币汇率升值来应对输入性通胀；有人猜测，央行要放弃汇率稳定的目标……

针对人民币汇率走势，国务院金融委与央行分别于5月21日、23日相继发声，传递出“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的明确信号。随后，5月27日，全国外汇市场自律机制第七次工作会议强调，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响。关键是管理好预期，坚决打击各种恶意操纵市场、恶意制造单边预期的行为。

“央行已在有意向炒作升值的投资者发出警告，必要时可能会果断出手，采取有力措施应对。此次上调外汇存款准备金率说明央行言出必行。”管涛分析，以往央行调整人民币存款准备金率一般每次调整0.5个百分点，此次外汇存款准备金率上调幅度为2个百分点，明显超出以往人民币存款准备金率的调整幅度，力度较大，彰显了调控决心。

未来人民币汇率走势如何？连平表示，人民币对美元汇率虽然受到美元指数变化的影响，但决定两者汇率的基本因素或者决定因素仍是中美两国经济基本面。未来一个时期，中国经济增长将保持中高速水平，国际收支仍将出现双顺差，中国利率水平仍将高于美国等一系列因素，决定了人民币汇率仍维持相对强势地位。但一系列因素或变量仍有可能推动美元阶段性升值和人民币阶段性贬值，从而形成双向波动的格局。

周茂华表示，人民币汇率深化改革效果显著，国内经济稳步复苏、通胀温和可控，美联储政策“收水”是大方向，加之近期国内监管部门接连提示风险、稳定市场预期，预计后续人民币汇率有望继续在合理均衡水平附近运行，呈现双向波动格局。

“此次央行没有使用外汇风险准备金等过去几年常用的政策，而是动用了外汇存款准备金率这一以往较少使用的工具，说明央行工具箱中的工具还很多，央行自由选择的空间很大。未来如果外汇市场出现明显的投机迹象，其他宏观审慎工具还会不断推出。”管涛表示。

(责编：赵超、吕骞)