本报记者 马春阳

原标题：“北向资金”为何创新高

被市场誉为“聪明钱”的北向资金上周（5月24日至5月28日）“跑步入场”。据同花顺iFinD统计显示，上周5个交易日北向资金累计净买入额高达468.14亿元，创单周净买入历史新高。

值得注意的是，在单周净买入历史新高的同时，上周二北向资金净买入217.23亿元，创出单日净买入历史新高；此外，北向资金已连续7周实现净流入。

北向资金的流入或流出往往代表外资对A股未来市场走势的判断，大幅度的净流入通常被市场视为利好消息。在上周的5个交易日中，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨3.28%、3.02%、3.82%。

具体看，截至5月28日，北向资金持仓市值为2.63万亿元，上周北向资金持仓市值增加1418亿元。

谈及北向资金近期持续流入的原因时，业内多位人士表示近期人民币升值是北上资金大幅流入的主要原因之一。格雷资产董事长张可兴表示：“近期北向资金的持续流入，一是因为海外宏观货币环境收紧预期没有三四月份那么强，目前海外流动性相对宽松；二是市场对通胀的担忧导致股市估值提升，促使外资流入我国资本市场购买优质股票；三是最近两周人民币大幅升值，对外资的吸引力巨大，加速外资近来的持续流入。”

粤开证券首席策略分析师陈梦洁认为，近期人民币升值叠加海外流动性宽松，外资布局A股市场的意愿有所增强。此外，上周MSCI中国指数季度调整正式生效，MSCI中国指数作为全球性的参考指数，受到国际投资者的广泛关注，在指数调整当天往往会引起北向资金异动。

在市场整体向好的背景下，上周受到北向资金青睐的个股多数实现上涨，其中加仓股数前十的个股全部上涨，涨幅最大的兴业证券上涨33.29%。

光大证券报告认为，近两周A股市场三大股指震荡上行，大盘成长风格显现。从驱动力来看，主要是由人民币升值导致的外资快速流入，并带动核心资产上涨所形成的正反馈效应。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，北向资金的持续流入说明外资对于A股的优质股票坚定看好，外资流入的方向依然是业绩优良的白马股，白马股的投资价值已经得到认可。

“从中长期角度看，在资本市场走向成熟的过程中，外资布局中国市场是大势所趋，进而加速资本市场改革开放进程，有利于我国资本市场的长期健康发展。”陈梦洁表示，北上资金的持续净流入不仅能够为市场注入优质的增量资金，还会使A股市场投资者结构进一步改善，专业机构投资者占比提升，有益于提升股票市场的稳定性，降低系统性风险。

另外，北上资金往往更加青睐于布局A股核心资产，基本面向好且业绩稳健的优质个股将持续受益，将推动股票市场的结构优化。

(责编：赵超、吕骞)