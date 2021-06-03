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北京四千万数字人民币红包来了

王晓洁
2021年06月03日08:11 | 来源：新华社
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原标题：北京四千万数字人民币红包来了

　　记者2日从北京市地方金融监管局获悉，为加快推进北京冬奥会数字人民币受理环境建设，结合2021北京消费季安排，北京市将于5日启动“京彩奋斗者 数字嘉年华”数字人民币试点活动。主办方将通过“京彩平台”向成功预约报名并中签的消费者发放20万份数字人民币红包，每份金额200元，可在北京市近2000家指定商户无门槛消费使用。

　　据悉，此次数字人民币试点活动由北京城市副中心、东城区、朝阳区、海淀区、石景山区、延庆区共同主办。“京彩平台”开启时间为5日0时。在京个人消费者（以手机GPS定位为准）无需登录，即可在中国银行手机银行App、中国工商银行手机银行App中通过点击活动页面或搜索“京彩奋斗者”“北京数字人民币”等关键词进入“京彩平台”预约报名。报名截止时间为7日23时59分。

　　“京彩”红包可在6月11日9时至6月20日23时59分内在指定商户消费使用，商户名单可在“京彩平台”查阅。

　　此次数字人民币红包试点活动将聚焦北京冬奥食、住、行、游、购、娱、信等场景，以弘扬“奋斗者”精神为主题，在北京多个核心商业区开展数字人民币消费体验。据悉，这一活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，是落实北京“两区”政策、稳妥推进法定数字货币试点应用的有益尝试，也是打造北京国际消费中心城市的创新实践，为北京冬奥会支付环境建设做好服务保障。

　　下一步，北京将围绕2022年北京冬奥会加大数字人民币试点应用推广力度，扎实推进重点区域数字人民币受理环境建设，提升北京智慧城市服务水平。

(责编：赵超、吕骞)

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