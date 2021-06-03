王攀、白瑜

原标题：华为鸿蒙来了！“碰一碰”就可实现设备互联

华为2日发布包括智能手表、平板电脑在内的多款搭载HarmonyOS 2（鸿蒙）的新产品。华为同时宣布，旗下手机、平板电脑等多款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级。

在当天的线上发布会上，华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示：“随着每个人身边的智能设备越来越多，我们已步入万物互联时代。没有人是一个孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。我们希望与更多合作伙伴、开发者共同繁荣鸿蒙生态，为全球消费者提供更好的体验、更好的产品、更好的服务。”

从2012年华为诺亚方舟实验室成立，开始规划自有操作系统起，HarmonyOS目前已历经9年的研发历程。2017年，鸿蒙内核1.0完成。2019年8月，鸿蒙OS1.0发布。2020年12月，鸿蒙OS2.0手机开发者Beta版发布。

华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部总裁王成录说，如今消费者身边的智能终端越来越多，但由于系统的碎片化，导致连接复杂、操控繁琐、体验割裂，并没有带来更好的体验。HarmonyOS是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。

王成录说：“HarmonyOS更便捷、更流畅、更安全，通过分布式技术让一套系统满足大大小小多种设备需求，实现弹性部署。对于开发者来说，HarmonyOS可以实现一次开发、多端部署，让多设备应用开发更加简单。”

武汉大学计算机学院助理教授赵小刚表示，鸿蒙的创新性在于通过分布式软总线技术，创造出了“超级终端”，消费者通过“碰一碰”的方式，就可以实现设备互联，大大降低了用户使用多设备的难度，同时提升了多设备的交互速度。此外，分布式智能应用能够在不同设备中快速流转，从而提高了设备算力的利用率。

人们设想了这样的“鸿蒙场景”：在汽车上语音通话，熄火下车后可以把通话转移到手机，走到家门口再把通话转到智能手环上，然后腾出手翻包拿钥匙，进门后又可以再次把通话转移到电视上，打开摄像头，视频连线。

来自市场的反馈显示，覆盖家电家居、运动健康、饮食出行、影音娱乐、办公教育等领域的中国产业界对HarmonyOS及其产业生态表现出积极态度。

今年5月，中国家电业巨头美的集团发布相关文件，宣布计划在年内推出近200款、数百万台搭载HarmonyOS的产品进入市场。华为消费者业务AI与全场景业务部副总裁杨海松说，以此前推出的一款搭载HarmonyOS的蒸烤料理炉为例，在为期三周的试验性销售活动中销量超过1000台，是预期的十倍，“相信这一数据对所有硬件伙伴来讲都是有吸引力的”。

业界也普遍认为，基于“兼容”和“开放”特性的HarmonyOS，将为全球市场带来良性竞争和正面刺激效应，为全球数十亿移动终端用户提供更加多元化的市场选择。

在当天的发布会上，华为表示，HarmonyOS开启了多设备协同身份认证，需要通过手机的人脸识别和手表连接的双重保险，才能完成解锁。同时，HarmonyOS对用户的数据分类管理、设备分级保护，为超级终端设置安全门槛：只有满足安全等级要求的设备才能访问相应安全等级的数据，让用户可以放心地使用多设备互联。从应用的开发、发布、安装到运行都会经过多重检测，构建纯净安全的HarmonyOS应用生态。

杨海松说，华为正加速构建鸿蒙生态，将“用1年走完其它操作系统5年的路”。目前，据华为表示，已经有300多家应用和服务厂商、1000多家硬件厂商共同参与到鸿蒙生态建设当中。

(责编：赵超、吕骞)