邹多为

原标题：“经济卫士”为你揭开审计工作神秘面纱

“上审天、下审地、中间审空气。”中共中央宣传部2日请四位审计代表围绕“审计监督护航新征程”举行中外记者见面会，天津市审计局自然资源和生态环境审计一处三级主任科员彭鹏幽默开场。然而，玩笑话背后隐藏的却是审计工作范围广泛、内容庞杂等职业特点。

成立30多年来，特别是党的十八大以来，我国审计机关在促进党中央令行禁止，维护国家经济安全，保障经济社会健康发展，推进廉政建设等方面发挥了重要作用。审计人员更是以求真务实、专注执着的职业态度和敬业精神推动审计事业不断向前。

提起审计工作，“神秘”“高大上”“年检国家账本”等词语会浮现在大多数人的脑海中。

“虽然政治性强、保密要求高，但它并不神秘。”“没有特别多神秘的地方，老百姓的幸福生活才是审计工作最根本的出发点和落脚点。”审计署社会保障审计司副司长吴星和北京市审计局固定资产投资审计处副处长徐梁不约而同地为审计“正名”。

审计常说“政策落实到哪里，财政资金使用到哪里，审计就跟进到哪里”。审计工作就是沿着财政资金流向这条主线开展，追踪查看资金使用情况和实际效益。“只要把资金盯住了，审计基本方向就不会出现大偏差。”吴星说。

在彭鹏看来，“审计工作跟科研工作有些类似，容不得半点虚假。”据他介绍，审计结果里，金额一般要精确到“分”，面积如果用平方米作单位，要精确到小数点后几位。正是这份严谨细致、客观求实的工作劲头塑造了审计人可爱、可敬、可靠的形象。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分，也是推进国家治理能力现代化的利器。强化审计监督，做好“经济体检”，“经济卫士”需要具备哪些条件？

审计署驻兰州特派员办事处农业审计处三级主任科员邴芳表示，除了讲政治，专业性要求高也是审计职业的鲜明特点。“没有过硬的专业能力，就不能很好地胜任新形势下的审计工作。”

从事固定资产投资项目审计工作10余年来，徐梁对专业的重要性深有体会：“专业是我们投资审计的重要法宝，审计人员如果没有专业能力做支撑，就没有办法和相关单位在一个平台上对话。”

干一行、爱一行、钻一行。吴星说，审计人员是用自己的专业、敬业和“火眼金睛”让党和政府的民生政策红利充分释放，让老百姓的日子越过越好。

一边连着国家大事，一边连着生活小事。起航新征程，审计工作如何适应新形势、新要求？

吴星表示，审计过程要始终坚持问题导向不动摇。“审计天生就是查问题的，有人说这是审计的职业病。但我想说的是，这个职业病如果没有了，审计就失去了存在的根本。”

敢于揭示问题，更要努力解决问题。对此，吴星建议应充分发挥审计的建设性作用，一方面督促被审计单位、主管部门建立整改台账，逐项销号，切实把具体问题整改好；另一方面要针对审计发现的普遍性问题，特别是反复发生的问题，深入研究背后存在的体制性障碍、制度性缺陷、管理漏洞，提出合理审计建议，推动完善体制机制和制度，努力做到标本兼治，从源头上强化治理效能。

责任重大，使命光荣。进入新时代，审计机关提出努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

作为一线审计人员，彭鹏表示，只有切实提高素质能力，始终坚持实事求是，才能够确保审计结论客观公允，才能够让审计结果经得起历史和人民检验，也才能让审计变得更加具有权威性和公信力。

(责编：赵超、吕骞)