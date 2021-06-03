程婕

原标题：我国人均拥有银行账户9.05户

6月2日，央行发布2021年第一季度支付体系运行总体情况。报告显示，银行账户数量小幅增长。截至一季度末，全国共开立银行账户128.55亿户，环比增长2.55%，增速较上季度末下降0.50个百分点。

单位银行账户数量保持增长。截至一季度末，全国共开立单位银行账户7687.06万户，环比增长2.75%，增速较上季度末上升1.00个百分点。其中，基本存款账户5538.30万户，一般存款账户1716.77 万户，专用存款账户413.30万户，临时存款账户18.69万户，分别占单位银行账户总量的72.05%、22.33%、5.38%和0.24%。

本季度，全国基本存款账户增加144.66万户，一般存款账户增加53.22万户，专用存款账户增加7.73万户，临时存款账户增加0.16万户。个人银行账户数量小幅增长。截至一季度末，全国共开立个人银行账户127.79亿户，较上季度末增加3.18亿户，环比增长2.55%，增速较上季度末下降0.51个百分点。人均拥有银行账户数达9.05户。

银行卡在用发卡数量小幅增长。截至一季度末，全国银行卡在用发卡数量90.30亿张，环比增长0.84%，增速较上季度末下降0.93个百分点。其中，借记卡在用发卡数量82.45亿张，环比增长0.84%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.84亿张，环比增长0.85%。全国人均持有银行卡6.40张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张。

银行卡受理终端数量有所减少。截至一季度末，银行卡跨行支付系统联网特约商户2593.11万户，联网机具3471.65万台，ATM机具6100.62万台，较上季度末分别减少301.64万户、361.38万台和0.77万台。

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一季度银行卡卡均消费3679.36元

一季度，全国共发生银行卡交易7849.25亿笔，金额254.94万亿元，同比分别增长39.03%和28.46%。其中，存现业务13.81亿笔，金额11.19万亿元；取现业务21.17亿笔，金额11.57万亿元；转账业务351.46亿笔，金额198.97万亿元；消费业务462.82亿笔，金额33.22万亿元。

银行卡渗透率为49.29%，较上季度上升0.12个百分点。银行卡人均消费金额为2.35万元，同比增长30.48%；银行卡卡均消费金额为3679.36元，同比增24.28%；银行卡笔均消费金额为717.85元，同比下降13.95%。

本组文/本报记者 程婕

(责编：赵超、吕骞)