人民网成都6月3日电 （记者李彤）“短视频领域市场规模占比最大”“45.5%的用户在半年内为网络视频节目付费”“00后群体近四成选择倍速观看方式”，2日中国网络视听节目服务协会发布的《2021中国网络视听发展研究报告》（以下简称《报告》）显示，截至2020年12月，我国网络视听用户规模达9.44亿，2020年泛网络视听产业规模破6000亿元。

中国网络视听节目服务协会发布《2021中国网络视听发展研究报告》。活动方供图

《报告》显示，2020年泛网络视听领域继续稳健发展，市场规模达6009.1亿元，同比增长32.3%。其中，短视频领域市场规模占比最大，达2051.3亿元，同比增长57.5%；综合视频以1190.3亿元规模位列第二，同比增长16.3%；网络直播领域增长迅速，同比增长34.5%，市场规模达1134.4亿元。

截至2020年12月，我国网络视听用户规模达9.44亿，较2020年6月增长4321万，网民使用率为95.4%。在各细分领域中，短视频的用户使用率最高，为88.3%，用户规模达8.73亿；综合视频的用户使用率为71.1%，用户规模为7.04亿；网络直播的使用率为62.4%，用户规模为6.17亿。

2020年6月至12月，我国新增网民4915万。其中，25.2%的新网民因使用网络视听类应用而接触互联网，短视频对网民的吸引力最大，20.4%的人第一次上网时使用的是短视频应用，仅次于即时通信，排在第二位。

从“看”到“拍”，视频逐渐成网民的表达工具。46.1%的用户在过去半年上传过短视频，这一比例大幅增长，较2019年增长28.6%。从上传的短视频类型看，关于“日常”生活的短视频最为常见；其次是“旅游”“风景”类视频，上传比例为31.6%；“搞笑”“美食”“音乐”类视频，用户上传的占比均在20%以上。

数据显示，45.5%的用户在半年内为网络视频节目付费，近六成90后、00后是付费用户，付费习惯逐渐养成。用户付费方式以连续包月为主，其中20.2%的用户选择过超前点播服务。

值得关注的是，28.2%的网络视频用户不按原速观看视频节目。特别是00后群体，有近四成选择倍速观看方式。男性用户使用倍速观看主要是为了提高观看效率，女性用户更多是因为剧情拖沓或有不喜欢的内容。

“她”内容发掘“她”潜力，2020年女性题材的网络剧、网络综艺获得关注，成为行业热点话题。《报告》显示，女性更容易产生互动行为。在观看综合视频和短视频时，女性更容易产生分享、评论和评分等行为。此外，女性在观看综合视频后，更容易产生周边行为。例如，38%的人会搜索后面的剧情信息，27.9%的人会搜索剧中出现的配乐、原著小说、同款化妆品等。

据介绍，自2015年起，中国网络视听节目服务协会以第三方研究视角，基于数据来记录行业发展的现状、脉络、走势，连续六年在中国网络视听大会期间发布《中国网络视听发展研究报告》。

《2021中国网络视听发展研究报告》。活动方供图

(责编：孙红丽、吕骞)