黄盛

初夏时节，美丽的博谷孜河谷微风轻拂，河渠两岸的葡萄枝蔓迫不及待地冒出幼果，“蘑菇屋”里的数千个蘑菇菌棒长势喜人。看到这些，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市松他克乡瓦克瓦克村村民们心里美滋滋的。

近年来，瓦克瓦克村村民们为家乡的变化感到惊喜与激动。村委会屋顶上铺满光伏发电组件，大幅提高了村集体收入；村小学、幼儿园配置了“超滤膜”净水设备，让孩子们随时喝上可口的纯净水；家家户户的院落变得干净整洁，村容村貌大为改观，“美丽瓦克瓦克”初具雏形。

光伏产业带来村集体新改变

瓦克瓦克村位于新疆西南部，地处天山南麓、塔里木盆地的西缘，日照资源丰富，每年日照时长达2500-3000小时。

在推进乡村振兴战略的过程中，如何把日照资源的优势发挥出来，带给村民们实实在在的收益？

中国华电派驻瓦克瓦克村第一书记奚科伟将村子这一特点与华电的业务专长相结合，申报了实施分布式光伏发电扶贫项目。目前，项目已协调资金购置价值90万元的发电储能设备，在村委会屋顶铺设196块光伏组件，配置30千瓦储能系统，每年可为村集体节约9万元电费。

“自从村里安上了光伏电，不仅满足了村委会办公及周边居民生活用电，还按照0.29元/度的价格，通过余电上网的方式，为村集体创收，真是一举两得。”瓦克瓦克村党总支书记袁旭表示，家门口的光伏电站，为村民致富蓄满了信心和能量。

这种信心，让大学生热米拉·亚克甫决定返乡。“在奚书记手把手教导下，党建和乡村振兴工作我已经能独当一面了，日后我会将自己所学分享给其他乡亲，共同建设我们的家乡！”热米拉·亚克甫高兴地说。

蘑菇培种基地撑起农业新生态

瓦克瓦克村虽然日照资源丰富，但土地碱性大，发展农业的限制条件相对较多。

如何在建设美丽乡村过程中，让农业成为村民们的“香饽饽”？为此，瓦克瓦克村在去年年初建成了蘑菇培种基地。基地共购买了数千个蘑菇菌棒，分批次进行种植，并聘请4位妇女负责日常看管。上岗之前，村里统一对她们进行培训。

“一个菌棒每次大约可以产3公斤蘑菇，可以出3次，我们联系好了购买商按照市场价收购，这样就能确保在蘑菇房工作的妇女们有可观的收入。现在种的是简单易养的平菇，后面会根据情况引进香菇、茶树菇等品种，通过试点慢慢带动村民把菌菇种植做起来，推进种植业结构改革，全力增加他们的收入。”奚科伟对蘑菇培种基地信心满满。

在蘑菇培种基地之外，中国华电捐资100万元在瓦克瓦克村开展盐碱地治理，采取“深挖鱼塘、上农下渔、台田种植”方法，对撂荒的盐碱地进行治理，增加村集体经济收入。

直饮净水带给孩子们新生活

由于地域环境原因，瓦克瓦克村饮水设施无法为孩子们提供安全的直接饮用水。村属小学、幼儿园的孩子们在校期间饮水并不方便。

为此，瓦克瓦村在中国华电的帮助下对小学、幼儿园量身打造了直饮水装置，有效滤除各种杂质、细菌、微生物等有害物质，让孩子们喝到了直饮水、干净水、放心水。

“现在我们的幼儿园太漂亮了，学校的水也甜甜的，超好喝。感谢为我们付出的叔叔阿姨们！”一说起直饮水，瓦克瓦克村幼儿园的孩子们就非常兴奋。

直饮水问题解决了，瓦克瓦克村的生态旅游也开始发展起来。据介绍，瓦克瓦克村还结合地处城乡结合部、拥有历史古迹和红色故居等特点，因地制宜，提出发展乡村生态休闲旅游的两年规划目标，制定退耕还草、退耕还林、退耕还湿行动计划，打造“一草一林三水”乡村景观示范区，描绘“稳农业、调产业、强旅游”的美丽乡村蓝图。

(责编：孙红丽、吕骞)