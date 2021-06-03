人民网北京6月3日电 （赵竹青）据国家航天局消息，6月3日00时17分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射风云四号B星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。该星是我国新一代静止轨道气象卫星的首颗业务星，将与在轨运行的风云四号A星（科研星）组网协同工作，进一步加强对中小尺度灾害事件观测响应能力，为气象、农业、航空、海洋、水利、环保等国民经济领域提供信息保障服务。

风云四号B星在继承A星技术状态的基础上，进一步提升了大气变化识别精度、空间分辨率等有效载荷的观测性能，新增快速成像仪载荷大幅提升了中小尺度灾害性天气预警预报能力。该星与A星组网后，将对洪涝、高温、寒潮、干旱、积雪、植被、沙尘暴等灾害进行多要素动态监测，观测区域将覆盖亚洲、太平洋中部和印度洋地区，大幅提升我国对台风、暴雨等灾害天气监测识别时效和预报准确率。

风云四号B星由国家航天局负责卫星工程组织实施，中国航天科技集团公司上海航天技术研究院、中国运载火箭技术研究院分别负责卫星、运载火箭研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施，中国气象局为用户部门。

此次任务是长征系列运载火箭第372次发射。

(责编：赵竹青、吕骞)