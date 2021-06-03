人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

5月中国物流业景气指数高位回调 专家：整体仍保持平稳向好态势

2021年06月03日08:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年5月份中国物流业景气指数为55.8%，较上月回落1.5个百分点，中国仓储指数为51.3%，较上月下降3.7个百分点。

“5月份，中国物流业景气指数在扩张区间高位回调，反映出物流业务活动继续保持活跃，但增势略有趋稳。”中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，从指数上看，物流业务量和订单量增速放缓，库存指数回落，资金周转率下降，固定资产投资完成情况较好，物流行业从业人员就业稳定，业务活动预期保持较高水平。

从地区看，东中部地区均位于扩张区间，其中东部和西部地区业务需求更为旺盛。从行业看，铁路运输业和道路运输业物流业务增速加快，水上运输业、仓储业、装卸搬运和其他运输服务业和邮政业增速略有回落。从企业规模看，大中小微型物流企业业务活动均保持在扩张区间，反映出物流市场的均衡发展。

分析认为，物流需求增速放缓，新订单指数回落。5月份，业务总量指数为55.8%，比上月回落1.5个百分点；新订单指数为54.5%，比上月回落1.6个百分点。显示出物流业需求增速放缓，业务规模缩减，订单数量减少。物流行业从业人员就业情况稳定向好。5月份，从业人员指数回升0.1个百分点至51.8%，显示出物流行业从业人员就业情况稳定向好。

何辉表示，从后期走势看，新订单指数为54.5%；业务活动预期指数为60.8%。市场需求稳定，后期物流运行将继续保持平稳运行的态势。

数据显示，2021年5月份为51.3%，较上月回落3.7个百分点。新订单、业务量、期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有明显回落，但仍保持在荣枯线以上，表明行业整体仍保持平稳向好发展态势。

“5月份仓储指数较上月有所回落，但仍保持在荣枯线以上，表明行业继续保持平稳运行态势。”中储发展股份有限公司总裁助理王勇表示，指数的回落，主要是因为前两月受旺季影响指数较高，旺季过后市场需求阶段性走弱，指数回落也在情理之中。

王勇表示，近期大宗商品价格持续走高，受利润驱动生产增加，需求释放受到抑制，导致仓储业务周转增速下降，去库存速度放缓。但值得注意的是，业务利润指数连续三个月保持在荣枯线以上，且本月涨幅继续扩大，表明企业经济效益持续好转。

王勇进一步表示，后期来看，业务活动预期指数仍位于高景气区间，市场预期较为乐观，加之目前扩大内需的各项工作也在抓紧推进，对仓储业务需求有一定支撑，预计后期市场仍将保持平稳向好发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部