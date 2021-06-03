人民网北京6月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年5月份中国物流业景气指数为55.8%，较上月回落1.5个百分点，中国仓储指数为51.3%，较上月下降3.7个百分点。

“5月份，中国物流业景气指数在扩张区间高位回调，反映出物流业务活动继续保持活跃，但增势略有趋稳。”中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，从指数上看，物流业务量和订单量增速放缓，库存指数回落，资金周转率下降，固定资产投资完成情况较好，物流行业从业人员就业稳定，业务活动预期保持较高水平。

从地区看，东中部地区均位于扩张区间，其中东部和西部地区业务需求更为旺盛。从行业看，铁路运输业和道路运输业物流业务增速加快，水上运输业、仓储业、装卸搬运和其他运输服务业和邮政业增速略有回落。从企业规模看，大中小微型物流企业业务活动均保持在扩张区间，反映出物流市场的均衡发展。

分析认为，物流需求增速放缓，新订单指数回落。5月份，业务总量指数为55.8%，比上月回落1.5个百分点；新订单指数为54.5%，比上月回落1.6个百分点。显示出物流业需求增速放缓，业务规模缩减，订单数量减少。物流行业从业人员就业情况稳定向好。5月份，从业人员指数回升0.1个百分点至51.8%，显示出物流行业从业人员就业情况稳定向好。

何辉表示，从后期走势看，新订单指数为54.5%；业务活动预期指数为60.8%。市场需求稳定，后期物流运行将继续保持平稳运行的态势。

数据显示，2021年5月份为51.3%，较上月回落3.7个百分点。新订单、业务量、期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数均有明显回落，但仍保持在荣枯线以上，表明行业整体仍保持平稳向好发展态势。

“5月份仓储指数较上月有所回落，但仍保持在荣枯线以上，表明行业继续保持平稳运行态势。”中储发展股份有限公司总裁助理王勇表示，指数的回落，主要是因为前两月受旺季影响指数较高，旺季过后市场需求阶段性走弱，指数回落也在情理之中。

王勇表示，近期大宗商品价格持续走高，受利润驱动生产增加，需求释放受到抑制，导致仓储业务周转增速下降，去库存速度放缓。但值得注意的是，业务利润指数连续三个月保持在荣枯线以上，且本月涨幅继续扩大，表明企业经济效益持续好转。

王勇进一步表示，后期来看，业务活动预期指数仍位于高景气区间，市场预期较为乐观，加之目前扩大内需的各项工作也在抓紧推进，对仓储业务需求有一定支撑，预计后期市场仍将保持平稳向好发展。

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