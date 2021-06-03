6月1日，在万千儿童盼望的节日里，清华大学计算机系知识工程实验室迎来了一名特殊的学生——华智冰，这也是我国首个原创虚拟学生。

图为华智冰形象。她的脸部、声音都通过人工智能模型生成。

“唐老师好，各位老师好，我是华智冰，很高兴能成为唐老师的学生。唐老师刚开始还有点犹豫，因为培养我实在是太贵了。”

马尾辫、红色双肩包，走在清华大学的校园里……在2021北京智源大会现场，华智冰的视频一播出，就吸引了与会者的目光。更让人惊讶的是，视频中的背景音乐、诗词以及人物面部形象，全都是人工智能技术生成的。

华智冰由北京智源人工智能研究院、智谱AI和小冰联合培养，师从智源研究院学术副院长、清华大学教授唐杰，即日起将开启在实验室的学习和研究生涯。

不仅形象亲切、言语自然，华智冰会作诗、绘画，还具有一定的音乐才艺。

“华智冰之所以聪慧动人，主要在于其背后所依托的智能模型悟道2.0，目前我国首个超大规模智能模型。”唐杰说。

唐杰介绍，悟道2.0的特点可以简单概括为“你是（实）最大。”作为中国规模最大的预训练模型，它包含1.75万亿参数，可以在几万个CPU上进行预训练，包括中文数据、英文数据、图数据等，而且训练效果特别好，既可以中文做答，也可以问中文回答英文，甚至是图片。此前在9个竞赛评测任务上达到国际第一。

“悟道要做的是让机器像人一样思考，迈向通用的人工智能，旨在赋能开发者，推动一个智能应用生态的形成。”唐杰说，而华智冰就是这一努力的成果。

唐杰表示，当前，人工智能正由感知智能时代向认知智能时代迈进。华智冰就像一个大模型，是数据与知识双轮驱动的人工智能，其学习能力主要在于从数据中抽取知识，机器可以处理数据，从而实现可持续学习，希望华智冰这个数字人能向认知层面发展，除了会作诗、绘画，还具有探索能力，未来还会编程，如给出一个任务，可以设计出页面、代码，而且能够运行。

“与普通人相比，假如华智冰今年6岁，她学习成长的速度会快很多，明年可能就会达到12岁的认知水平。”唐杰说，当然，对她来讲，这也是一个非常艰难的认知过程。

“其实除了学习，我倒是希望华智冰情商也能更高一些，可以像人一样自如交流。”华智冰研发团队成员，小冰公司联合创始人、副总裁彭爽笑着说。

唐杰认为，华智冰是“悟道”超大规模人工智能模型上生态体系的重要成员，也是智源、智谱和小冰三方技术实力的联合体现。依托小冰框架及智源“悟道2.0”，华智冰不仅可以作诗作曲，生成图画，还将具有一定的推理和情感交互的能力，这使她大大不同于一般的虚拟人物。

“华智冰不会替代学生，而是会丰富校园生活，促进人和人工智能更亲密的接触，还可以交互、合作做一些创作等。”彭爽说，未来，在实际应用场景中，可以做更多的情感交互，如情感陪伴，新闻、音乐、词曲的创作、科普机器人等。可以应用的场景千千万万，当然这需要学习的能力。

至于人们担心的伦理问题，比如华智冰在学习中会不会遇到情感问题，唐杰明确表示，“当前是不会的。”人工智能的未来是主体化，具有自主意识，但至少要50年以后，当前AI主要是从算法向主体演化的过程。

而在彭爽看来，毕业季即将来临，作为刚入清华的学妹，华智冰当前的目标是学会创作一首歌曲，作为送给师兄、师姐的毕业礼物。

(责编：赵竹青、吕骞)