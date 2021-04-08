陈芳、董瑞丰

原标题：华为鸿蒙负责人王成录：建“万物互联”的操作系统

自华为发布鸿蒙操作系统以来，它一直备受外界瞩目。

是重压之下的应急，还是瞄准新赛道布局？是做原有软件的“影子”，还是担负起产业牵引的新使命？

“在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也经不起风雨”。新华社记者专访华为鸿蒙负责人王成录，谈“换道超车”，论“逆周期创新”，展望中国下一代移动互联网产业的自主之“根”。

换赛道：建“万物互联”的操作系统

对习惯使用安卓或iOS操作系统的手机用户而言，鸿蒙到底是什么？

“个人电脑时代用的是windows（微软），智能手机时代用的是iOS（苹果）和安卓（谷歌）。”王成录说，“鸿蒙，是面向万物互联时代的操作系统。”

用一套操作系统，把包括手机在内的大大小小的硬件，从底层连接起来，仿佛融合成一台设备——从手机、手表到家电、汽车，从智慧办公、智慧出行到智能家居、智能工厂，设备“孤岛”之间将无障碍联通，人们可以更“傻瓜”地去操控。

“我们不是做一个安卓或iOS的替代品。”在王成录看来，如果没有本质差别，很难建立起新的生态链；一个新系统要成功，关键是抓住产业转型的时机。“物联网飞速发展，带来未来10年产业变革期，这将是自主操作系统的历史性机遇。”

“一定要让生态长在自己的地基上。”王成录说。

筑地基：做中国产业升级的核心载体

地基的一个重要组成部分，就是操作系统。

不仅信息产业，其他多个行业也有赖于此。借助一套软件操作系统，传统制造业可以更容易生产出智能硬件，极大降低迈向“智能制造”的门槛。一旦万物互联的智能应用能够打通，将给各行各业带来巨大的效能提升。

“我们正处于产业大规模转型升级的关键时刻，下一代产业的核心技术是什么？这是国际上面临的共同挑战。能否抓住产业变革的历史机遇，不被时代淘汰，关键在于我们自己是否做好准备。”王成录说。

在许多人看来，我国人工智能、物联网、5G技术等具有相对完整的产业链，加上相对完备的工业制造体系，已经为产业升级准备了很好的前提条件和外部环境。

2021年，鸿蒙的设备装机目标超过3亿台，计划从智能手机、PAD等扩展到全场景。“能否助力家电产业、钢铁产业、机械制造业等高效地实现转型升级？操作系统一定承载着使命，要做产业升级的核心载体。”王成录说。

育人才：打造国产软件“根”能力

从芯片到操作系统，从“用”计算机到“造”计算机，越来越多研发力量正在投身基础技术。

没有“根”，任何产业都不可能枝繁叶茂。

但前路多艰。高端人才难觅，是面临的共同挑战。比如编译器，可以视为程序员使用高级语言编写的程序和机器语言之间的字典，称得上是软件领域“皇冠上的明珠”，难度极高，研发周期很长。相关的研发人才在国内很难找到，要全球去招，同时要自己培养。

“国内计算机行业有上千万从业人员，每年毕业的相关专业学生也超过百万，但鲜有基础软件技术是我们自己做的。”王成录说，“我们希望打造的操作系统，成为未来万物互联世界基础软件的‘根’，也能相应沉淀一批中国的基础软件人才。”

逆行者：愈是艰难愈要勇毅创新

来自国外不可控力量的重压，产业变革转瞬即逝的时间窗口，让鸿蒙正在经历背水一战。

“我们没有机会试错。”王成录坦言，除了必须透彻理解操作系统的所有技术之外，还需要吸引国内外的产业链伙伴一同参与建设生态链。

华为公布的数据显示，2020年销售收入8914亿元，同比增长3.8%；研发投入1419亿元，同比增长7.8%。在过去10年，华为累计投入研发超过7200亿元，研发投入居于全球企业前列。未来5年，研发投入预计将超过6500亿元。

“越是艰难的时刻，越要坚持投入研发。”王成录说。王成录负责的消费者软件部，每年研发预算为30亿至40亿元。

“创新向来是九死一生的，生态建设也是个从量变到质变的过程，我们一定要勇往直前。”王成录说。

(责编：赵超、吕骞)