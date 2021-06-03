人民网北京6月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉， 在2日举行的东部区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控首次联席会议上，山东、上海、江苏、浙江、安徽、河南等6省市共同签署《东部区非洲猪瘟等重大动物疫病联防联控框架协议》。

会议强调，要认真落实农业农村部印发的《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）》，推进非洲猪瘟分区防控各项措施落地见效。

会议指出，实施分区防控是控制和消灭非洲猪瘟等重大动物疫病的有效手段，也是促进生猪产业转型升级的重要举措。各大区要强化联防联控，强化生猪调运监管，强化动物防疫信息化管理，引导生猪养殖、屠宰、加工等产业优化布局。要在保障生物安全条件下，畅通种猪仔猪、非洲猪瘟无疫区和无疫小区生猪、以及符合“点对点”调运政策要求的生猪调运，有效降低动物疫情跨区域传播风险，保障生猪等重要畜产品安全有效供给。

会议强调，实施分区防控是一项全新的战略举措，要在实践中不断探索、总结、完善。各大区有关方面要开阔视野、大胆创新，以管理创新适应新要求，以利益整合凝聚新共识，以结构优化促进新发展，提升动物防疫能力和水平，促进生猪产业高质量发展。

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