原标题：区块链数字印章行业标准正式实施

《区块链数字印章系统技术规范》团体标准出台，该团体标准由中国印章行业协会、中国中小企业协会、蚂蚁集团、e签宝等单位共同制订，并于6月1日起正式实施。

数字化时代，电子印章的广泛应用对于提升政企运营效率起到了重要作用，但电子印章也面临数据被篡改、信息难互认的难题，区块链技术成为解决方案，一时间涌现出大量“区块链+印章”的平台应用。

由于各平台标准不一、技术和安全要求不统一，中国印章行业协会决定规范平台建设，制订了《区块链数字印章系统技术规范》，针对区块链数字印章系统的技术框架、业务流程、技术要求和安全要求做出详细说明。

中国印章行业协会相关负责人表示：“区块链技术帮助电子印章实现了从1.0到2.0的升级跨越，区块链数字印章标准的发布，将区块链在印章行业从技术应用推向平台治理，对行业早期发展有积极的引导意义。”

去年7月，杭州市上线了全国首个区块链电子印章应用平台，这也是本次标准制定的样本平台。该平台基于蚂蚁链技术，e签宝提供技术支持，首次实现了实物印章与电子印章完全对应，用印行为真实可追溯、不可篡改，彻底杜绝“萝卜章”风险。

e签宝创始人兼CEO金宏洲表示，区块链数字印章基于区块链不可篡改和不可抵赖的特点，确保电子签章从申领到使用，从使用到流转的全链路可信，让电子印章应用更安心。

“区块链数字印章不仅是数字基建的重要环节，也是衡量数字经济发展水平的关键指标。”蚂蚁集团智能科技事业群法律科技事业部总经理徐惠表示，实现企业用章申请、使用、维权的全链路数字化，才能真正实现零见面审批和减负降本，打通企业数字化的“最后一公里”。(完)

(责编：赵竹青、吕骞)