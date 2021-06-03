原标题：绿色发展 走出中国城镇化建设新道路

“碳中和生态城镇建设”研讨会日前在北京举行，与会专家学者围绕低碳技术、气候与环境保护、智慧低碳城市等方面展开讨论与交流。业内人士认为，绿色可持续发展和生态城市建设是全球面临的共同课题。我国提出碳达峰、碳中和的绿色发展目标，展现了中国积极实施应对气候变化，促进产业能源结构低碳转型的主动作为。树立长期碳中和目标导向，既是我国未来经济发展模式转向高质量发展的必然要求，也将引领全球经济、技术的变革方向。

著名经济和低碳专家阿尔弗雷德·皮特勒教授表示，自然资源是整个碳循环的基础，正是自然资源决定了碳循环本身的产生、循环以及人类对它的控制、使用和处理。实际上，对于人类而言，所有的自然资源都是构成人类社会经济体系的基础，也是人类发展进步的基石，必须予以尊重。

生态环境部原总工程师徐庆华在发言中表示：“过去我们积累了很多经验，比如通过工业结构的调整，交通运输等已经向低碳和低能耗方面发展。实际上，还有大量的技术措施、技术路线没有得到有效运用。”

徐庆华同时表示，实现碳达峰、碳中和的绿色发展目标，需要不断创新，不仅包括指标体系创新，更要结合新技术进行创新。被动式低碳建筑就是一项非常成熟、效果显著的技术，值得并需要进一步推广和使用。

中安和平董事长张扬表示，“碳达峰、碳中和”的战略目标，既是我国政府对世界安全与发展的庄严承诺，也是中国经济社会发展迈上新台阶的客观要求。我国应该结合城镇化建设实际，积极借鉴其他国家在低碳发展方面的有益经验，把绿色建筑、绿色能源、绿色金融等结合起来，走出中国城镇化建设新道路。

张扬还表示，下一步，企业要依托智慧生态城市规划设计，通过绿色建筑标准开发建设，引进使用绿色低碳技术和设施设备，科学布局绿色生态活动空间，实施能源和排放精细化管理，为城市提供绿色健康发展动力，扎实助推碳达峰、碳中和长远目标的实现。

(责编：赵竹青、吕骞)