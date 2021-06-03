人民网记者 毕磊

首款AMOLED柔性滑卷屏外弯曲率半径仅4mm、全新的微型车载抬头显示产品体积缩小了3/4以上、电竞显示屏可实现1ms超快灰阶响应时间……近日，记者在2021国际显示技术大会（ICDT 2021）上发现，随着我国信息显示的不断创新与发展，显示产业遍地开花，一大批应用产品也在不断落地。

ICDT 2021大会组织委员会主席、京东方执行副总裁、显示事业首席执行官高文宝接受记者采访时表示，当前，在5G、人工智能、大数据等新一代信息技术推动下，第四次产业革命的浪潮正加速席卷各行各业，半导体显示作为信息时代的重要端口和“第一触点”，正在通过前沿科技赋能细分场景，推动物联网创新应用在人类社会的深入延展。

“产业规模位居全球第一、年均增长超20%的中国新型显示产业，正在为全球显示产业注入持续的动能，也为国际合作奠定了基础。”中科院院士欧阳钟灿表示，在全球产业重构过程中，我国在液晶显示（TFT-LCD）产业已经取得领先优势，在AMOLED、Mini/Micro LED等新显示技术方面，正积极布局、努力追赶。我国正在形成良好的产业发展环境，为世界各地产业技术的提高提供了合作发展可能。

曾几何时，中国在布局平板显示产业初期一度面临“缺芯少屏”的局面，如今完成了液晶显示市场产业的逆袭之旅，并在OLED领域再度进行技术PK续写荣光。具体来看，在液晶显示领域，国内显示企业在生产线数量、产能规模、市场占有率等方面均占据重要地位，已经逐步形成引领平板显示产业的发展趋势。在当前热门的OLED领域，尽管相较于国外企业起步稍晚，但国内OLED显示技术与应用已不断取得突破。

“我国新型显示产业已经解决了显示终端生产大国的缺屏窘境。当前，需要补短板，掌握核心技术，完善本地产业链，扩大在5G、大数据、人工智能等方面的创新应用，把新型显示产业打造成可信赖的长板产业。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清说。

柔性显示技术应用。人民网记者 毕磊摄

专家指出，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。信息显示产业是电子信息产业的基础支撑产业之一，是迈向制造强国的重要产业支撑，也是国家重点支持的战略性新兴产业之一。当前，全球显示产业正加速向我国转移，新型显示已经成为我国后续发展的优势产业。我国显示面板产业总投入过万亿元，近年来每年都保持在2000亿元以上的投资规模，产值以每年两位数增长，其中液晶面板生产规模和销售额均居世界第一，中国已经成为全球新型显示面板主要生产基地和显示产业增长的重要引擎。

“近几年，全球市场面板的终端需求持续强劲，同时，由于韩系面板厂的退出及新增产能爬坡放缓，液晶面板的供需关系持续紧张。中国面板厂商受到追捧，无论是经营业绩还是股价的良好表现，都在行业高景气度的基础上得到兑现。”奥维睿沃副总经理陈慧表示，“在国际市场，通过激烈角逐，国内液晶面板企业已将日韩企业挤出液晶面板领域，实现了对该领域的绝对控制，将定价权抓在自己手里。随着全球面板产能持续向国内集中，中国液晶面板产业正在强势崛起，头部厂商将拥有更大话语权。”

随着 5G、人工智能、自动驾驶等新技术逐步成熟，显示产业作为信息交互的重要端口，将持续引领电子信息产业的升级发展，庞大的中国市场将是全球显示产业持续发展的推动力。显示产业从材料、器件、装备到制造技术等整个产业链正面临一场全新的技术革命。中国信息显示产业已经逐渐从跟跑进入同步和领跑的变革，通过技术的国际交流与合作将有助于中国显示技术的持续进步和提升。

(责编：孙红丽、吕骞)