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家电行业持续复苏 专家：线下仍是家电销售主渠道

2021年06月03日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月3日电 （记者毕磊）2021年一季度，家电行业迎来销售旺季。全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度线上家电整体销售规模为769.1亿元，同比增长32.5%。线下延续了去年四季度以来的回升势头，市场规模同比增长47.4%，实现零售额累计达到872.7亿元。

“线下实体零售企业仍然是家电流通行业的主渠道。在AI、5G、物联网快速发展的新时代，中国家电流通渠道亦发生了很大变化，渠道将更加多元，也更为复杂。”在2021中国家电流通大会上，中国家用电器商业协会理事长彭宝泉如是说。

尽管线上渠道发展迅速，但据记者了解，包括海尔、美的、海信、TCL、格力等家电制造巨头，纷纷由集团主导发力，统筹各自旗下产业部，面向线下实体店提供多品牌、全品类、一站式的智慧生活体验和服务。如海尔智家推出的三翼鸟等多个品牌；海信推出的品质之家会员店和智慧生活馆。

彭宝泉表示，家电行业作为民生工程，首居国家经济发展的大消费、大健康、品质生活等序列，衡量着千万家庭幸福指数，处于国家经济高质量、数字化发展的国民经济发展重要地位。因此，在产业链上，家电上游企业是商品设计、创意、生产、制造的主体，是价值链的源头。在这一点上，中国广大品牌企业应该站在全球维度思考问题，在高端智造上要体现出全球领先、行业引领，尤其在芯片、面板、集成电路等“卡脖子”关键核心技术上要拥有主导权、话语权和定价权。

据了解，过去十年，家电市场一直处于稳定的发展期，去年疫情的突然出现，对全行业来说是一场前所未有的挑战，但仍有不少企业还是做到了主营业务与利润的逆势增长，这说明家电企业之间的竞争关系出现分化，经营业绩从一定程度上的“靠天吃饭”，转向更大程度上由自身发展战略和经营能力所决定。

业内人士指出，抵御市场下滑，实现有效增长的最好武器就是创新，唯有创新才会有突破，才能形成新的优势，产生新的价值。我们既要直面阶段性困难，又要对未来充满信心。准确把握消费趋势，踏准时代节拍，站在全球角度来思考问题，谋划未来，从而实现高质量可持续增长。

(责编：孙红丽、吕骞)

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