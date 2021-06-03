图片来源：中国气象局微信公众号

人民网北京6月3日电 （记者李楠桦）6月3日0时17分，风云四号B星搭乘长征三号乙运载火箭，在西昌卫星发射中心成功发射。

据中国气象局介绍，风云四号B星是我国新一代静止轨道气象卫星风云四号系列卫星的首发业务星。它的成功发射，标志着我国新一代静止轨道卫星观测系统正式进入业务化发展阶段，对确保我国静止气象卫星升级换代和连续、可靠、稳定业务运行意义重大。

随着迈向寰宇，风云四号B星将与2016年12月11日成功发射的风云四号A星组成我国新一代静止轨道气象卫星观测系统，实现双星组网，共同对大气和云进行高频次监测，获取晴空和薄云区域的大气垂直信息；监测地球辐射、冰雪覆盖、海面温度、气溶胶和臭氧等；实时监测洪涝、高温、寒潮、干旱、积雪、沙尘暴和植被；获取空间环境监测数据；生成各种大气物理参数和定量化产品。观测数据将广泛应用于数值天气预报、灾害天气预警、气候预测服务、生态环境监测、通信导航安全等领域。

风云气象卫星工程总指挥，中国气象局党组成员、副局长于新文指出，风云四号B星充分继承风云四号A星技术状态，并进一步丰富功能、提升性能。双星组网将进一步满足我国及“一带一路”沿线国家和地区气象监测预报、应急防灾减灾等服务需求。

与风云四号A星相比，风云四号B星静止轨道辐射成像仪增加水汽探测通道，并对部分通道光谱进行调整，提高了精细化观测水平；对静止轨道干涉式红外探测仪设计方案进行了优化，空间分辨率进一步提升，能提供更加精确的高光谱大气辐射和温湿度廓线等产品；新增快速成像仪，具备区域范围内最高250米空间分辨率快速成像能力，对台风、暴雨和中尺度灾害性天气的监测更加连续、灵活、精细；新增Ka数传通道，数据下传能力进一步提高。

此外，风云四号B星考核寿命由风云四号A星的5年提升至7年。“寿命增加有利于最大限度挖掘和适度扩展卫星平台能力，提高载荷的可靠性、稳定性和探测精度。”风云四号卫星总设计师董瑶海介绍说。

据了解，成功发射后，风云四号B星将开展为期7个月的在轨测试，充分验证卫星平台、载荷、星地一体化指标，并开展专门针对应用系统的测试。

中国气象局党组书记、局长庄国泰表示，作为世界气象组织全球业务卫星序列重要组成部分和空间与重大灾害国际宪章值班卫星，风云气象卫星正持续为118个国家和地区提供数据产品和服务。

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