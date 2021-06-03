原标题：第28届中国国际广播电视信息网络展览会在京举行

5月28日，为期三天的第二十八届中国国际广播电视信息网络展览会（CCBN2021）在北京正式开展。本届展会的主题为“智慧全媒体 5G新视听”，彰显5G背景下广播电视和网络视听在智慧化、移动化、高清化等方面的科技创新成果，诠释新兴信息技术与广播电视和网络视听的深度融合与创新应用。

据了解，本届展会参展企业和机构有近1000家，展品涉及万余种视听领域创新技术装备。内容涵盖广播电视、网络视听、电影、信息化视听、消费电子等多个领域，全面展示拍摄制作、传输覆盖、运营管理、终端服务等各类视听技术设备和创新应用，重点展现5G、云计算、大数据、超高清、区块链、物联网、VR/AR等高新技术与广播电视和网络视听的深度融合应用。

“十三五”时期，全国广播电视和网络视听行业在智慧广电建设、媒体融合发展、传播体系优化、安全传输保障、科技创新应用等方面取得了新成绩、新亮点。在国家广播电视总局的广播电视科技创新展区，沉浸式视频、互动视频、5G广播创新与应用等内容，彰显出了5G背景下广播电视和网络视听在智慧化、移动化、高清化等方面的科技创新成果。

为有效推动复工复产，本届展会积极创新线上线下融合办展新模式，推出CCBN云展会平台，向国内外视听行业相关企业免费开放使用，为用户和企业提供内容精准、数据丰富的线上服务。（宋雅娟）

(责编：董童、李源)