何 娟

能不能提供强大的基础设施，衡量了一个国家的资源调动能力、组织执行能力

从无到有、连线成网，30多年来，我国高速公路飞速发展。不久前，中宣部联合交通运输部、文化和旅游部等部门，组织启动“沿着高速看中国”主题宣传活动。沿着高速公路看发展、看变化、看成就，无疑是观察中国的一个绝佳窗口。

沿着高速看中国，见证我国挟山超海、上天入地的决心和实力。改革开放以来特别是党的十八大以来，我国高速公路建设实现跨越式发展，到“十三五”时期末，近100%覆盖20万以上人口城市，勾勒出“人便其行、货畅其流”的生动图景。几乎横贯大半个中国的京新高速，穿过广阔的大漠戈壁，将北京到乌鲁木齐的公路距离缩短了1300多公里；一半路段都是坡道的四川雅西高速，沿山攀爬、跨河而过、横穿山脉，让蜀道天堑变通途；浙江甬舟高速，几座跨海大桥巍然耸立、连岛成片，打通了舟山群岛的生命线……我们逢山开路、遇水架桥，打通堵点、连通断点、跨越天堑，构建起横连东西、纵贯南北的高速公路网络，为华夏大地增添了一道道亮丽的风景。

沿着高速看中国，看见发展成功的奥秘。四通八达的高速，连通的不仅是山川大地，更是发展机遇。中国最繁忙高速公路之一的广深高速，连接广州、东莞、深圳、香港四城，日均车流量达65万车次，加速推进粤港两地的融合发展，也辐射带动沿线城市产业布局、经济转型，助力世界级城市群的崛起。10多个省区市已经实现县县通，广大县乡地区接入高速“快车道”，畅通了“工业品下乡、农产品进城”的渠道，为乡村振兴提供强大助力。高速公路如同一条纽带，在中国大地上连点成线、织线成网，形成了资源互通、机遇共享、优势互补的发展网，为促进区域协调发展、畅通国内大循环提供了交通基础。

沿着高速看中国，看见发展理念的变化。党的十八大以来，全国多地高速公路建设向革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜，不仅助力农产品畅销全国各地，也带去了人才、技术、资源，为全面建成小康社会提供了有力支撑。这是共享发展理念最为生动的体现之一。从取消省界收费站，进一步降低物流成本，提高路网运行效率，到在建工程把最大限度保护重要生态功能区、避让生态环境敏感区放在优先位置，再到各地探索数字化转型，利用大数据、人工智能、区块链、超级计算等新技术赋能高速公路，高速公路建设不仅体现了新发展理念，更用道路网的延伸把新发展理念带向各个地方。

沿着高速看中国，看见未来发展的信心。基础设施建设对经济增长有着重要拉动作用，还有很强的溢出效应，能够降低一个国家经济循环的成本，提高经济运行的整体效率。能不能提供强大的基础设施，衡量了一个国家的资源调动能力、组织执行能力。高速公路、高速铁路等基础设施建设成就，彰显了中国强大的治理能力，为中国经济发展奠定了重要基石。展望未来，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加快建设交通强国”，强调“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”，这将为中国高水平科技自立自强和高质量发展打下坚实基础。

“一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。”面向经济社会发展需要，面向人民群众出行需求，日益完善的基础设施，将为建设交通强国提供强大支撑，为全面建成社会主义现代化国家汇聚磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2021年06月03日 13 版）

(责编：罗知之、吕骞)