本报记者 张 洋

6月2日上午，中共中央宣传部举行中外记者见面会，4位优秀审计工作党员代表围绕“审计监督护航新征程”这一主题，与中外记者见面交流，分享工作经历和体会。

审计署社会保障审计司副司长吴星从事审计工作24年。近年来，关于基本养老保险基金、基本医疗保险基金、抗击新冠肺炎疫情捐赠款物等方面的审计，推动中央各项惠民政策落地落实。他说：“审计工作，主要就是沿着资金流向开展工作，核查资金管理使用是否规范、项目建设运营是否有效、政策效果是否达到预期目标。作为一名审计人员，就是要用专业和敬业，确保政策红利充分释放，让群众有满满的获得感。”

“做好新时代审计工作，必须始终坚持问题导向，必须充分发挥审计的建设性作用。”吴星说，“针对审计发现的问题，要督促被审计单位、主管部门建立整改台账、逐项销号。对于审计发现的普遍性问题、反复发生的问题，要深入研究背后存在的管理漏洞，提出合理审计建议，加强制度建设，推动完善体制机制。”

“政策落实到哪里，财政资金使用到哪里，审计就跟进到哪里。”天津市审计局自然资源和生态环境审计一处的彭鹏说，“审计结果里，金额一般要精确到‘分’，面积如果用平方米作单位，也要精确到小数点后几位。只有做到严谨细致、客观求实，才能给人可敬可靠的形象，才能切实发挥审计作用，更好地促进经济社会发展。”

“为适应新形势、新要求，审计工作要创新方式方法。”见面会上，彭鹏还介绍了一款应用程序，这款程序可以通过影像比对分析，对一些在永久基本农田、生态保护红线等区域内的疑似违法违规建构筑物等进行精准定位。“审计人员在现场核查时，可以利用这款应用程序开展必要的量算工作，提高工作效率。”彭鹏说。

审计署兰州特派办农业审计处的邴芳，近4年来参与了12个贫困县的扶贫审计，“我们始终聚焦精准、安全、绩效的扶贫审计目标，对照‘两不愁三保障’的政策要求，本着实事求是、依法依规的原则，认真核查资金拨付、批复使用、项目建设等每一个环节、每一个步骤。”

“为了核查扶贫资金去向、摸清扶贫项目建设情况，我们经常进村入户，深入田间地头。我们审计发现，这些年扶贫资金的使用越来越规范，老百姓获得感越来越强，他们的笑脸就是脱贫攻坚战取得全面胜利的最真实表达。”邴芳说。

北京市审计局固定资产投资审计处副处长徐梁一直从事固定资产投资方面的审计工作，多次赴新疆、西藏、河北参加北京市扶贫协作、支援合作的资金和项目审计，“我们主要关注项目建设进展情况、项目资金使用、项目投入使用后是否达到预期效果，努力推动建设单位把重大工程项目打造成为优质、精品、放心、干净的工程。”

“这些年，我也目睹了受援地的巨大变化，学校和幼儿园项目提升了办学条件，医院和医疗采购项目提高了公共医疗服务水平，棚户区改造项目改善了住房条件。能为北京市扶贫协作、支援合作工作贡献自己的一份力量，我感到很自豪。”徐梁说。

《 人民日报 》（ 2021年06月03日 04 版）

(责编：罗知之、吕骞)