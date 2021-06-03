人民网北京6月3日电 （记者李楠桦）据自然资源部消息，国家发展改革委、自然资源部近日联合印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。

制图：李楠桦

《行动计划》提出，“十四五”时期要着力推进海水淡化规模化利用。主要包括以下四方面：

一是提升海水淡化供水保障水平，沿海缺水地区要将海水淡化水作为生活补充水源、市政新增供水及重要应急备用水源，逐年提高海水淡化水在水资源中的配置比例，建设海水淡化示范城市和示范工程。

二是扩大工业园区海水淡化利用规模，鼓励沿海地区工业园区和高耗水产业优先利用海水，建设海水淡化利用示范工业园区。

三是提高海岛及船舶用水保障能力，在海岛保护性开发基础上，适度超前布局建设海岛海水淡化设施，鼓励远洋渔船、海洋平台加装易维护海水淡化装置。

四是拓展淡化利用技术应用领域。推广使用膜分离、能量回收等海水淡化技术，促进浓盐废水处理利用和污水资源化利用、苦咸水综合利用等。

《行动计划》提出，提升海水淡化科技创新和产业化水平。强化技术研发，重点突破反渗透膜组件、高压泵、能量回收装置等关键核心装备，逐步提高技术水平。完善产业链条，做好海水淡化产业补链、强链、延链工作，保障产业链供应链安全。提升服务能力，鼓励构建关键技术、核心材料、重要部件、整机装备和标准化等创新需求公共服务平台。

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