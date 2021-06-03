人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

目标定了！到2025年全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上

2021年06月03日09:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月3日电 （记者李楠桦）据自然资源部消息，国家发展改革委、自然资源部近日联合印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高。海水淡化利用的标准体系基本健全，政策机制更加完善。

制图：李楠桦

《行动计划》提出，“十四五”时期要着力推进海水淡化规模化利用。主要包括以下四方面：

一是提升海水淡化供水保障水平，沿海缺水地区要将海水淡化水作为生活补充水源、市政新增供水及重要应急备用水源，逐年提高海水淡化水在水资源中的配置比例，建设海水淡化示范城市和示范工程。

二是扩大工业园区海水淡化利用规模，鼓励沿海地区工业园区和高耗水产业优先利用海水，建设海水淡化利用示范工业园区。

三是提高海岛及船舶用水保障能力，在海岛保护性开发基础上，适度超前布局建设海岛海水淡化设施，鼓励远洋渔船、海洋平台加装易维护海水淡化装置。

四是拓展淡化利用技术应用领域。推广使用膜分离、能量回收等海水淡化技术，促进浓盐废水处理利用和污水资源化利用、苦咸水综合利用等。

《行动计划》提出，提升海水淡化科技创新和产业化水平。强化技术研发，重点突破反渗透膜组件、高压泵、能量回收装置等关键核心装备，逐步提高技术水平。完善产业链条，做好海水淡化产业补链、强链、延链工作，保障产业链供应链安全。提升服务能力，鼓励构建关键技术、核心材料、重要部件、整机装备和标准化等创新需求公共服务平台。

 

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部