6月2日，Inspur World 2021浪潮技术与应用峰会上海站举办。与会嘉宾齐聚一堂，共话新一代信息技术和应用发展趋势。

浪潮商用机器总经理胡雷钧表示，面向智慧时代，浪潮立足技术、产品、方案的持续创新，以及多年来助力各行业数字化的经验，提出“智算筑基、聚数有为、智繁见新、共建未来”推动经济社会数字化转型发展。新时代需要夯实数字化底座，浪潮将以云为底座、数据为驱动，面向人工智能应用场景与业务深度融合提供专业服务。

浪潮软件副总经理张峰表示，数字政府的本质在于政府管理的数字化转型，浪潮正在通过由业务知识为核心的“数脑”一体，由数据治理与流程再造形成的两翼，打造一体两翼的政府数字化转型架构，全面助推数字政府2.0时代到来。

据了解，浪潮作为上海数据服务供应商，通过支撑长三角三省一市“健康码”互认等服务，促进上海提升“一网通办”效率和公共服务能力。

会上，上海市大数据中心数据资源部自然人综合库负责人刘辰昀介绍了上海用数据为城市赋能的实践：上海市大数据中心创新设计了“以应用场景为基础的1515授权共享制度”，依托市大数据资源平台，整合公共数据，开展三大综合库和N个相关专题库建设，服务“一网通办”“一网统管”。

浪潮集团上海区总经理郭强表示，未来，浪潮将积极参与上海“一网通办”和“一网统管”平台基础支撑体系建设及数据治理工作，助力城市数字化转型，同时结合当地企业特点，围绕“人，财，物”等要素，从业务到流程，全面助力企业数字化转型再上新台阶。

(责编：董童、李源)