人民网北京6月3日电 （记者车柯蒙）当前，中国电商行业正依托日益进步的数字化平台高速发展，助力经济迸发新活力。商务部公布的数据显示，今年1至4月，我国实物商品网上零售额3.1万亿元，同比增长23.1%；快递业务量突破300亿件，同比增长约60%。

业界普遍认为，疫情影响下，用户购物行为逐步转向线上，从小件到大货，从工业品到生鲜品，电商平台正成为拉动消费的主阵地。如何提质增效实现高质量发展，也成为了电商行业转型升级的新方向。进入六月，“6·18”购物节则成为各大电商平台发力的重点。

发力“6·18”，各大电商平台迎来“质”的比拼。近年来，多个国家部委聚焦网络交易平台（网站）经营者强化“第一责任人”意识，不得因促销降低商品质量，借机以次充好，以假充真。同时，明确要求自觉遵守促销信息规范，不得对商品和服务作引人误解的虚假宣传和表示，禁止采用虚构交易、成交量或者虚假用户评价等虚抬商誉的方式进行促销。

然而，先涨价再打折、以次充好等商家套路依然广泛存在。如何真正让利消费者，让消费者享受“真低价”的好商品？据了解，国美探索出一套“真低价”常态化模式，借助34年积累的供应链优势，通过与大牌厂商建立了深度互信的合作关系，减少中间环节，杜绝“先涨后降”的电商套路，实现了从源头把控商品质量，还能直接根据用户需求从厂家定采商品，通过厂家直销砍去溢价，真正让利消费者。

回顾国美发展历程，“真低价”一直是其立足市场之根本。从成立之初，国美便以“薄利多销，服务优先”的经营理念，逐渐打破家电市场被垄断的格局，以超低价优势迅速攻占家电市场，“低价”也成为国美占领市场的重要标签之一。

近年来，随着电商行业高速发展，面对几乎贯穿全年的电商促销，消费者对电商大促的热度逐渐趋冷，对价格也有些脱敏。“粗放式”的价格战，似乎不再能赢得消费者的口碑，要想合消费者的“胃口”，除了惯有的低价促销，各大电商平台似乎还需要一些“新玩法”，以匹配消费者不断变化的消费需求。

今年“6·18”，各大电商平台“新花样”层出不穷，明星直播、新品首发、开盲盒、办晚会……短视频平台的入局，也拓展了各类活动的形式丰富度。与此同时，中国电商消费者越来越成熟，消费者们追求的不仅仅是便宜，更是品质、品牌和个性。

在消费升级的时代，产品的丰富性、品质感及购物过程的美好体验，都成为当前消费者的购物期待。为获得年轻消费群体的认可，今年1月，国美宣布正式开启娱乐化赛道，并推出社交化、娱乐化新零售物种“真快乐”APP。半年来，不管是“快乐ZAO集”超级年货节，还是“嗨Five黑伍”大促，国美的每场大促都是娱乐化大招不断，玩出了属于自己的国美特色。

据了解，在今年“6·18”期间，国美“真快乐”APP专场满减优惠覆盖电器、百货、酒水、厨空间等全品类，电器专场购物多买多返多实惠，还有61800份家电服务礼包抢先得。同时，自营超市还发起满199减100元等福利，而 “新人专享1元购”则通过释放海量低价爆款，新人只需1元就能包邮到家。

通过有趣又有共鸣的娱乐化玩法，不仅呈现出其“娱乐买、娱乐卖、分享乐”的核心，更联动线上线下，实现品效合一，打造出具有国美特色的“真快乐”形象标签。

(责编：孙红丽、吕骞)