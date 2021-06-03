人民网记者 夏晓伦

影像化时代下，手机承载了表达的更多可能。媒介和技术变革推动创作不断演进，迈入视听文化时代。5月31日，国内手机厂商vivo宣布启动2021 vivo VISION+影像计划（以下简称“VISION+影像计划”）。据了解，该计划是vivo以移动影像为载体，希望构建的集内容共创、公共教育、技术与美学探索为一体的影像生态。

vivo高级副总裁、首席营销官倪旭东告诉记者，vivo将坚持长期主义，联合蔡司提升影像产品的创作能力，携手影像行业优秀的合作伙伴以及广大的创作者们，共同讲述当代人文故事，持续为这个时代独特的移动影像文化留下珍贵的记录。

移动影像行业迎来新机遇

当前，生产、观看影像作品已经成为人们感知日常、理解世界的重要方式。影像创作已经不再因为设备的昂贵与创作条件的苛刻而只被少数人享受，移动设备的出现和普及掀起了一次前所未有的创作新浪潮。

可以看见，越来越多的摄影师们通过手机镜头将移动影像的灵活、当下、日常、亲密的新特点充分展示给了广泛的大众群体，激发了更多人拿起手机，用影像来记录、表达、分享，并享受技术给予的更大的表达自由。

正是在这样的背景下，市场竞争格局越发激烈，用户需求也越来越高，手机厂商更需要回归初心，立足长线思考，塑造更加扎实的品牌好感度。

对此，倪旭东表示：“在人人都是创作者的时代，让更多人感受科技赋予创作的美妙，享受创作的乐趣与意义，是vivo作为一个科技品牌的人文愿景，也是vivo作为一个拥有4亿用户的大众品牌的文化责任。

此次vivo启动VISION+影像计划，也是在移动影像行业飞速发展下的应时之举。据悉，该计划将面向全球所有手机用户开放，无论是大赛、学院或是年展，未来将联合更宽广的影像创作群体，基于共创，每年可以呈现一场切入生活细节、见到具体面孔、述说人文情感的编年影像图景。

多维度多举措夯实品质基石

影像，是vivo坚持长期主义的战略布局下的重要一环。对此，vivo认知团队相关负责人表示：“我们希望vivo影像在用户的认知、体验与心智中，不仅仅来自卓越的影像实力，也需要独特的移动影像文化。vivo希望在影像方面，为用户构建一个综合了硬实力+软实力的、多元的、一致性的体验。”

那么，vivo手机作为创作工具，在影像方面的竞争优势体现在哪些方面？

对此，上述负责人介绍，vivo在影像方面的竞争优势来自对影像产品的核心定位：人性化的专业影像，以及研发理论：还原眼之所见、超越眼之所见。

当影像表达不再受制于设备，如何通过技术的升级回应大众的本质需求也就愈加重要。据了解，vivo聚焦用户需求，加强拓展手机在夜景、人像、运动及视频场景下的影像技术，为用户带来符合ICC标准的色彩风格。

同时，vivo还基于“记忆色”原理，将主观认知和记忆印象转化为客观数据，形成vivo的记忆色风格，鲜活明快质感，并在产品中传承延续，为用户带来更加人性化的专业影像体验。

此外，vivo还携手全球影像战略伙伴蔡司，在移动影像多个方面展开深度合作，结合vivo对用户理解的广度和蔡司对光学认知的深度，提升大众的移动影像创作体验，包括已经在X60系列上实现的Biotar人像风格等。

倪旭东透露，双方还将加强联合研发，并通过VISION+影像计划，共同探索移动影像创作的边界，构建独特的移动影像生态与文化图景，赋能“人人都是创作者”的时代。

VISION+影像计划推出系列文化实践

记者了解到，VISION+影像计划将聚焦手机摄影和超短片电影两大方向，分别开展影像大赛、影像学院、影像年展等一系列文化实践，鼓励赞美日常人文情感的创作精神。

在移动影像时代，为了更好的满足用户对创作与分享的需求，vivo再次携手美国国家地理，启动2021 VISION+手机摄影大赛，并开通全球官网报名通道。今年，大赛赛制全新升级，以更专业的方式鼓励全球手机用户积极创作，用镜头参与日常、记录当下和表达情感。

大赛首次设立了专业组，在包括公开组和青年组在内的三个组别中，共设置了33个奖项，以期挖掘更丰富的影像表达。同时，今年也引入了更多元视角的权威评审阵容，囊括六位来自不同领域的国际影像大师、学者与专家。

去年，2020年首届VISION+手机摄影大赛，共收集到来自全球9个国家和地区，累计超过13.5万幅风格各异的影像作品。

随着智能手机等便携设备逐渐介入电影的生产与观看过程，vivo再次联合FIRST影展在VISION+的IP下开启第二届超短片大赛，鼓励创作者在五分钟内，使用手机等便携式创作设备，通过创新性的电影化表达与叙事手法，呈现其对当下社会、人文、科技、生活等视角下的思考和作品。

记者获悉，本次超短片大赛邀请艺术家曹斐，学者戴锦华，演员黄轩担任专业评审，同时延续年度超短片、评审团大奖、人文创作奖三大奖项的设置。此外，vivo还将在第15届FIRST影展西宁主会场策划一场“多媒体影像”的特别展览，为更具人文性、前沿性、创意性及互动性的影像作品提供展映机会。

在视听语言日趋与文字同等重要的时代，移动影像以更有亲和力的方式，进入到每个人的日常生活中。对此，vivo将打造VISION+影像学院，携手专业机构和国内外影像大师，为用户提供线上线下的多场景、多主题影像课程，传递移动影像的创作乐趣。

本年度VISION+影像学院课程将携手美国国家地理和FIRST影展，内容涵盖理论启蒙、沙龙讲座、创作分享等多种形式，鼓励创作者积极拥抱新的创作方式，即刻开始创作。

“展望未来，我们认为一个时代的影像图景应该由这个时代的所有人共同完成，vivo将持续夯实VISION+影像计划的长线布局，让更多普通人从中感受科技赋予的创作乐趣。”上述负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)