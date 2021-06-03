人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红在“第九届中国网络视听大会”主论坛上演讲。活动方供图

人民网成都6月3日电 （记者李彤）今日，第九届中国网络视听大会在四川成都开幕，会议由国家广播电视总局、四川省人民政府主办，由中央网信办作为指导单位，由中国网络视听节目服务协会、成都市人民政府承办。

在大会主论坛环节，人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红演讲时表示，目前全党正在深入开展党史学习教育，作为“网上的人民日报”、党网，人民网努力在党史学习教育中走在前、作表率，不断推进媒体融合发展进程，把握传播领域移动化、可视化趋势，发挥内容科技企业优势，让红色历史“活”起来、红色教育“火”起来，努力打造引领时代主旋律的红色阵地。

建好党史学习教育官网官微 创新主流价值视听化表达

今年3月，由党史学习教育领导小组办公室指导，人民网·中国共产党新闻网承办的党史学习教育官网官微正式上线。

党史学习教育官网官微页面截图。

唐维红表示，这是人民网继先后承建党的十七大、十八大、十九大新闻中心官方网站和“不忘初心、牢记使命”主题教育官网官微任务后，又一次肩负起服务全党的光荣使命。

“从接到任务的那一刻起，我们就把党史学习教育作为提升人民网广大党员党性修养的契机，作为业务创新和事业发展的契机，作为服务全党、提升权威性影响力的契机，举全网之力全面推进此项工作。通过全媒体报道，融媒体传播，全面展现各地学习教育进展情况，报道好全党学党史、悟思想、办实事、开新局中的好经验、好案例，为全党开展党史学习教育提供综合服务平台。”她说。

唐维红表示，在移动互联网时代，党报党网人如何扬长避短，创作出既符合主流价值，又有时代感的优秀作品，是人民网一直在思考并实践的课题。

“全国青少年诵读党史故事”活动页面截图。

她说：“为推动学习教育走进青少年群体，近日由党史学习教育官网、人民网联合主办的‘全国青少年诵读党史故事’活动启动。我们联动各地党史学习教育领导小组办公室、教育部门、高校共同开展，设有‘教师领读’‘学生跟读’‘学生朗读’等板块，为参与用户提供在线朗读及作品展示平台。我们还联合中央党校等相关部门推出‘党史微课’栏目，自开播至今，25期短视频总播放量超过3500万，点赞量达120万。官微推出的‘天天听’栏目对党史学习教育四本指定学习书目进行听读学习，邀请多个地方电台、电视台主持人朗读原文，与各地广电媒体形成联动，有效提升了节目质量和传播效果。”

据介绍，5月21日由党史学习教育官网、人民网联合主办的“全国党史知识竞赛”活动正式启动。活动设置每周一个赛季，设有双人赛、四人赛及好友赛等竞赛模式，网友在线答题，并根据参与者答题积分排名比拼。活动一上线，就有数十万人在线实时参与答题竞赛。福建省荣登了第一赛季榜首，目前第二赛季也已经启动。

“在积极实践的基础上，人民网立足开门办网、全党办网的思路，着力为广大党员干部群众打造集学习教育动态、党史权威资料查询、有效互动交流于一身的党史学习教育‘好帮手’。”唐维红说。

建设“红色云展厅” 创新学习形式激活教育资源

党的十八大以来，国家领导人在地方考察调研时多次到访革命纪念地，瞻仰革命历史纪念场所，反复强调要用好红色资源，传承好红色基因，把红色江山世世代代传下去。

“红色云展厅”公益展播页面截图。

“内容科技可成为发掘、保存、展示、运用红色资源的重要工具，创造更多场景、更好形式，让红色历史‘活’起来，红色教育‘火’起来，更好地发挥春风化雨、浸润人心的作用。”唐维红表示，今年4月，人民网推出了“红色云展厅”公益展播项目，通过技术手段将各地红色纪念馆、陈列馆、展示馆、博物馆等四史教育内容进行数字化采集、系统性收录、智慧化呈现，形成“红色媒资库”，并通过线上线下各终端进行分发、推送适配内容，讲好党的故事、讲好优秀共产党员的故事。

据介绍，“红色云展厅”联动了百家红色场馆，由人民网收集各地主题展馆、央企国企、高校教育基地等红色资源，并提供云存储空间，联合中国传媒大学等进行相关内容的融媒体形态加工创作，生产出年轻态、多元化的内容产品，增强红色文化的生动性和吸引力，使党史文献和红色文化资源得到创新发展和破圈传播。

“‘红色云展厅’中每一件文物背后都有着生动、传奇的故事，人民网将持续推出更多红色场馆和红色文物的故事，欢迎有红色资源的地方政府和单位加入到‘红色云展厅’中。”唐维红说。

发挥平台优势 为“我为群众办实事”贡献力量

唐维红表示，以“上连党心、下接民心”为出发点，人民网充分发挥平台优势，主动对接各方资源，为各地区各部门“我为群众办实事”实践活动贡献力量。

据介绍，今年人民网专门设立了“网上群众工作部”，重点运营集群众监督、政务点评、大数据分析于一体的网上群众工作综合性平台——“领导留言板”，进一步推动完善各级领导干部通过留言板倾听网民建议、回应网民诉求的工作机制，服务全党开展党史学习教育以及“我为群众办实事”实践活动。

“领导留言板”平台、“我为群众办实事”活动等页面截图。

“党史学习教育开展以来，网上群众工作部依托‘领导留言板’推出‘急难愁盼’问题征集和‘学党史、办实事’专栏，一些中央部委、地方政府纷纷通过该栏目问计于民、回应诉求，将此平台作为‘我为群众办实事’的重要途径。”唐维红表示，5月28日人民网向江西省委省政府赠送了新设计研发的“网上群众工作智慧大屏”。该屏循环展示“领导留言板”实时数据、留言和办理工作趋势分析，这些数据将为江西乃至全国各地党委政府决策施政提供更多民意参考。

网上实时数据、留言和办理工作页面截图。

同日，“启程吧！人民红”活动走进了有百年历史的南昌大学，活动围绕建党百年和党史学习教育主题，把党史与红色校史相结合，与校方共同开展主题党日、青春晚会、四史知识趣味挑战赛校园跑等活动。让广大青年学生在活动中领悟党史的魅力，在学习中汲取真理的力量，在竞赛中感受党建的乐趣。活动期间，还举办了“百年追梦，奔向未来”挑战赛，吸引了该校500余名教职员工、学生代表参与。

人民红党史知识趣味挑战赛在南昌大学开赛。人民网 时雨摄

唐维红介绍，人民网“我和我的信仰”大型融媒传播活动正全面展开，通过线上线下相结合的方式，从不同角度展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验。#19212021#短视频征集及展播活动，吸引了众多网民主动参与，记录身边优秀党员的闪光瞬间。百集系列短视频《信·物》邀请百位嘉宾担任“信件诵读人”，讲述传奇“信物”背后共产党人的信仰、奋斗与牺牲。

“近期，中共中央政治局在第三十次集体学习时强调，要加快构建中国话语和中国叙事体系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践升华中国理论，打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。”唐维红表示，人民网将进一步紧扣中心工作，突出自身特色，履行职责使命，不断守正创新，讲好中国共产党的故事，讲好中国故事，向世界展示真实立体全面的中国，以优异成绩迎接党的百年华诞！

(责编：孙红丽、高雷)