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一季度我国银行办理非现金支付1065.59万亿元

2021年06月03日14:09 | 来源：新华社
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　　新华社北京6月3日电（记者吴雨）中国人民银行日前发布数据显示，一季度，全国银行共办理非现金支付业务873.46亿笔，金额1065.59万亿元，同比分别增长38.48%和20.65%。

　　人民银行相关人士介绍，一季度，我国银行账户数量小幅增长，非现金支付业务量快速增长，支付系统业务金额稳步增长，全国支付体系运行总体平稳。

　　支付业务统计数据显示，一季度，全国共发生银行卡交易849.25亿笔，金额254.94万亿元，同比分别增长39.03%和28.46%。一季度末，银行卡授信总额为19.64万亿元，环比增长3.59%。

　　人民银行相关人士表示，移动支付业务量保持增长态势。一季度，银行共处理电子支付业务610.18亿笔，金额710.08万亿元。其中，移动支付业务326.17亿笔，金额130.14万亿元，同比分别增长44.94%和43.30%。

　　此外，一季度我国非银行支付机构处理网络支付业务2206.25亿笔，金额86.47万亿元，同比分别增长54.06%和41.99%。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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