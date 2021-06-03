人民网北京6月3日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会获悉，盛夏临近，家用空调又到了消费旺季，为此中消协联合河北省消保委、沈阳市消协共同开展了健康类空调比较试验。比较试验结果显示，参与比较试验的健康类空调除菌效果令人满意，但部分产品自清洁功能无法实现。

中消协相关负责人表示，本次试验所指健康类空调，是指宣称附加有一项以上健康功能（自清洁、除菌、新风、净化、舒适）的空调。15款比较试验样品均由消协工作人员以普通消费者的身份，从京东、国美、天猫等电商平台随机购买。另外，本次比较试验未对温度调控功能进行评价，主要针对相关健康功能进行评价，供消费者选购时参考。

据介绍，本次比较试验选取的产品涉及美的、三菱电机、日立、松下、海尔、卡萨帝、格力、海信、奥克斯、TCL、扬子、科龙、云米等13个品牌，购买价格从每台2000多元到8000多元不等。

据了解，本次比较试验测试了空调样机的自清洁细菌和自清洁灰尘两项功能，以自洁净率的高低体现样机的自清洁效果。

比较试验结果显示，15款比较试验样品中有14款空调样品说明书中宣称具有自清洁（对空调室内机的清洁）功能。14款样机在自清洁细菌方面，最高的自清洁率为91.5%，比最低的高出20.4%。11款样机在自清洁灰尘方面，自清洁率均在80%以上，总体效果较好。但实验过程中，有3款样机在自清洁功能启动时室外机无法运转，不能产生冷凝水，不能实现利用冷凝水自清洁灰尘的功能。

比较试验结果还显示，15款样品中，有5款样机宣称具有除菌即去除空气中细菌的功能。测试结果除菌率最高为99.6%，最低为98.3%，除菌效果令人满意。

据了解，此次比较试验还对舒适性方面进行了对比，其中吹风感一项差别非常明显。

据相关负责任人表示，空调吹的风是否舒服，是消费者普遍关注的，未来也应成为空调普遍具备的功能。对除了“Midea美的”品牌以外的14款样机均进行了舒适性的测评，通过测试空调样机在一定空间内启动后，温度均匀度、垂直温差、温度波动和吹风感指数等四项数据来体现空调的舒适性。“Midea美的”品牌样机，虽有舒适性方面的宣称，但由于其结构特殊性，不适合本次测试方法，故未进行此项测试。

从结果来看，14款空调器样品中温度均匀度、垂直温差、温度波动三项舒适性指标表现都比较好，但吹风感差距较大，综合拉开了14款样品的舒适性差距。吹风感最高得分是5.00，最低得分是1.82。

中消协相关负责人表示，随着健康概念深入人心，健康功能成为空调产品重要的卖点。为保证市场规范发展，保护消费者知情权、选择权，消协组织建议有关行业协会和标准主管部门推动早日出台空调产品健康功能相关标准，以维护市场有序竞争。

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