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田湾核电6号机组具备商运条件

2021年06月03日14:28 | 来源：人民网
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6月2日22时06分，随着100小时满功率连续运行试验的圆满完成，田湾核电6号机组正式具备商业运行条件，标志着田湾核电站三期工程（5、6号机组）全面建成投产。田湾核电6号机组投运后，中国核电控股在役核电机组数达到24台，控股在役装机容量将由2139.1万千瓦增至2250.9万千瓦。

田湾核电站三期工程5、6号机组采用中核集团自主M310+改进型压水堆核电技术，是国内M310压水堆核电机组的收官之作，国家重点工程、江苏省“十三五”期间重大投资建设项目。机组按照国际国内最高安全标准，结合国内外同类型机组运行经验反馈，实施了41项重大技术改进，350项重要技术改进，机组安全性得到显著提升，主要安全指标达到三代核电技术标准。

田湾核电5、6号机组单台额定功率1118兆瓦，5号机组于2015年12月27日开工建设，2020年9月8日投入商业运行。截至2021年6月2日零时，5号机组已向社会输送超过61.57亿度清洁能源；6号机组于2016年9月7日开工建设，2021年5月11日首次并网成功。

田湾核电三期工程两台机组按期全面投产后，与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤超过517.12万吨，等效减排二氧化碳超1355.97万吨，减排二氧化硫4.41万吨，相当于种植超过3.4万公顷绿色森林，为我国实现“碳达峰、碳中和”目标作出重要贡献。

(责编：李源、董童)

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