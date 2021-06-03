赵超

千呼万唤始出来！

6月2日晚，备受瞩目的华为HarmonyOS 2（即鸿蒙系统）正式发布。同时，华为发布了多款搭载鸿蒙系统的新产品，包括Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、华为WATCH 3系列、华为MatePad Pro等手机、智能手表、平板产品。

鸿蒙系统的正式发布，意味着“鸿蒙手机”已经变成面向市场的正式产品。随着300多个应用和服务伙伴、1000多个硬件伙伴以及50余万个开发者的加入，鸿蒙“生态圈”正在逐步扩大。与此同时，也应看到，未来道路并非一片坦途，鸿蒙系统的持续壮大依然任重道远。

华为鸿蒙系统发布会现场。受访者供图

鸿蒙正式登场 “手表操控汽车”成为可能

如今，随着移动通信技术的发展，消费者身边的智能终端越来越多，但由于系统的碎片化，导致连接复杂、操控繁琐、体验割裂，为消费者带来诸多不便。

“今天进入了一个万物互联和万物智能时代，华为带来了全新的鸿蒙系统，可以搭载在手表和平板上，更重要的是可以与其他IoT设备链接。”华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示。

据介绍，鸿蒙系统是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。鸿蒙系统更便捷、更流畅、更安全，通过分布式技术让一套系统满足大大小小多种设备需求，实现弹性部署；将N个设备组合成1个“超级终端”，硬件互助、资源共享，根据个人需求自由调用。

比如，在鸿蒙生态下，使用手机连接显示器，手机就变成了服务器，可以随时随地拿着手机到任何有显示器的地方办公，无需使用笔记本电脑；平板电脑和个人电脑之间实现互通，平板电脑上无法安装的软件，则可以直接调用电脑上的软件；甚至在未来，鸿蒙有望让“智能手表操控汽车”成为可能。

余承东还认为，鸿蒙操作系统解决了安卓系统越用越老、卡顿及老化等问题，提升了消费者体验。

据介绍，鸿蒙系统流畅度大幅提升，手机在使用36个月后剩余空间极小的情况下，依然有接近新手机的读写速度。同时，鸿蒙系统优化了后台应用保活能力，让任务持久在线，即使用了再多应用，也能随时实现状态恢复。

构建万物互联 鸿蒙“生态圈”不断扩大

从鸿蒙系统落地进度来看，鸿蒙生态圈正在迅速扩大。

2019年8月，鸿蒙系统1.0已在华为多款产品搭载，包括其智慧屏产品；2020年9月，发布搭载鸿蒙系统2.0的手表Watch GT2 Pro；2021年4月，车机操作系统首次亮相于上海车展；2021年4月，美的集团宣布其全品类家具将搭载鸿蒙系统丰富全屋智能场景体验，近200款产品搭载鸿蒙系统。

前不久，华为与北汽合作的极狐阿尔法S HI版也已搭载鸿蒙OS，鸿蒙OS打包在华为智能化汽车解决方案中。

除了新的产品，华为也不忘记给老用户手中使用的产品进行系统升级。在发布会上，华为公布了鸿蒙系统“百”机焕新计划：将陆续向华为手机、平板、智慧屏等智能终端设备推送升级鸿蒙系统，到明年上半年计划实现“百”款设备升级鸿蒙系统。

余承东透露，目前，已有300多个应用和服务伙伴、1000多个硬件伙伴、超过50万个开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中，也希望全球更多的厂商和开发者加入OpenHarmony开源社区，帮助它不断发展。

据华为公司此前预计，到2021年底，搭载鸿蒙的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。最新数据显示，目前已有美的、科大讯飞、苏泊尔等300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。

鸿蒙系统可打破各类智能终端的界限，构建万物互联的智能世界。受访者供图

未来并非坦途 鸿蒙依然任重道远

一直以来，操作系统被视为信息产业的“地基”。在过去PC互联网时代，微软Windows操作占据绝对的主导地位，苹果MacOS位居次席，二者在PC操作系统的市场占有率合计超过90%以上。

来到移动互联网时代，谷歌Android系统异军突起，在智能手机操作系统上份额不断攀升。苹果则依靠在手机市场新推出的iOS操作系统占据一席之地，此后二者的竞争格局几乎定型，截止最新的2021第一季度市场占有率合计达到99%以上。

万物互联时代，作为底层连接的操作系统，重要性不言而喻。借助一套软件操作系统，传统制造业可以更容易生产出智能硬件，极大降低迈向“智能制造”的门槛。一旦万物互联的智能应用能够打通，将给各行各业带来巨大的效能提升。

“自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。”华为自研操作系统以此命名，可见华为对鸿蒙系统期望之重。

据了解，鸿蒙研发耗时10年，有4000多名研发人员参与。华为消费者业务软件部总裁王成录介绍，鸿蒙分布式技术的应用，能够将生活场景中的各类终端产品进行能力整合，从而实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备，提供流畅的全场景体验。

在华为的全场景智慧战略，鸿蒙系统毫无疑问是重要底座。可以说，鸿蒙系统的正式商用终于补上了华为IoT终端版图中最为重要的一环。对于华为来说，这也是其在操作系统走向独立自主过程中的重大里程碑事件。

同时也应该看到，鸿蒙系统的完善仅是独立自主的重要一步，系统生态的建立才是决定其这一系统能否继续壮大的关键性因素。对于当下的华为而言，未来之路并非一片坦途，鸿蒙系统依然任重道远。

发布会结尾，余承东表示：“万物互联时代，没有人会是一座孤岛，每个人、每个设备都是万物互联的一部分。我们希望与更多合作伙伴、开发者共同繁荣鸿蒙生态，为全球消费者提供更好的体验、更好的产品、更好的服务。”

(责编：赵超、吕骞)