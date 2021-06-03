近日，滴滴出行App正式上线“老人打车”模式，用户升级到6.2.0及以上版本，即可在App内切换到“老人打车”模式，大号字体简洁设计，方便老年人操作使用。

同时，为给老年人提供舒心服务，滴滴为实名认证的60岁及以上老年人提供特定场景的优先派单，当订单终点为综合医院时，在快车排队的场景下，将优先呼叫周边车辆。据了解，滴滴对综合医院地址进行了标签化处理，系统自动识别，滴滴也将不断完善地图数据，持续收录医疗地址。

据滴滴相关负责人介绍，1月22日起“滴滴老年版”小程序和“电话叫车”陆续上线，截至目前已累计护送超400万次老人出行。“老人打车”模式接入App后，服务老年人订单数量显著增加，5月全平台为57.8万老年用户提供了超过240万次出行服务。

此外，4月滴滴正式开通全国“老年人电话叫车热线”，当老年人有出行需求时，可直接拨打4006881700或点击“滴滴老年版”小程序中的“电话叫车”按键，告知客服自己的出发地和目的地，客服即可帮助老年人呼叫快的新出租，行程结束后老人可使用现金支付或扫码支付。

目前，滴滴“电话叫车”产品已为全国133座城市的老年人提供出行服务。该负责人表示，未来，滴滴将与各地政府交通部门、老年社区等机构积极沟通，推广线下站点，探索多样化渠道，帮助老年人了解学习信息化技术，让老年人在智能化潮流中有更多的获得感、幸福感和安全感。

(责编：董童、李源)