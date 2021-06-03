“豪华车虽然拥有豪华配置和体验，但后期维修费用也不容小觑。”“一些入门级豪华车虽在买车时会有折扣，但修车时的收费却毫不含糊。”“只有看到修车费后，才知道自已拥有的是豪华车。”……

诸如此类的帖子在豪华车品牌的贴吧和论坛中并不少见。“买得起，修不起”成部分豪华车主的吐槽重点。

近年来，居民收入的不断提升、汽车市场竞争加剧，越来越多的豪华汽车品牌逐渐走进了寻常百姓家。但俗话说，“买车容易,修车难”，很多初次购车的消费者最容易忽略一个问题即维修成本，而汽车零整比就是很好的参考标准。

日前，中保研发布《第12期汽车零整比体系数据》（以下称“零整比报告”）显示，本期零整比100指数（报告中的100款车型零整比系数的平均值）为350.93%，与第11期的336.97%相比，整体呈上升的趋势，其中豪华车领域也呈上升趋势。其中也有例外，比如沃尔沃S90零整比系数则有一定幅度下降，降至455.20%。

车企再让利 零整比指数呈下降趋势

零整比，即汽车零部件与整车销售价格的比值，如今已成为衡量汽车维修经济性和公众理性购车的重要参考指标之一。

一般来说，零整比系数越高，维修成本就越高。例如一辆车的零整比为800%，那么把这辆车的零配件拆解后，所有零件卖出的价格，将会是整车的8倍。所以汽车零整比关系着消费者的直接使用成本。

相关统计显示，普通品牌车辆过保后，客户从4S店的流失率高达70%以上。据相关人士介绍，客户离开传统4S店，一个重要原因在于4S店售后费用太高。从本期零整比报告看出，沃尔沃零整比系数大幅下降，在保证品质的前提下，下调了零部件价格，让每一位消费者不仅“买得起”，必要的时候还能“修得起”。

据了解，自2019年以来，沃尔沃持续不断地优化零件价格，共计降价12.3万多个零件，涉及近1000多个产品种类，平均降幅20%以上，其中不乏电瓶、火花塞、刹车片等客户更换频率较高的产品。超过1.1万个零件降幅超过了50%，这对于沃尔沃车主而言意味着售后维修费用将进一步降低。

此外，18项常用配件负担指数的下降，也大幅降低了沃尔沃车主大概率会维修的零部件价格。如钢圈、转向机、左前刹车卡钳降降价幅度均超过40%。其中，仅转向机一项让利就高达6535元。

消费者至上 贴心承诺解决养车烦恼

零整比下降的同时，沃尔沃的售后服务也在不断提升。围绕全新服务理念，沃尔沃发布的六大服务承诺包含“零件终身保、预约快速养、免费取送车、超长时营业、尊享代步车、全天候守护”，覆盖售后服务环节中车主切实需要的多项使用场景。

其中，“零件终身保”承诺，指的是用户如果自费在沃尔沃授权经销商购买安装原厂指定零件，除非车辆易主，否则该配件再出现任何问题（非外力因素），车主无需担心，沃尔沃会提供终身免费保修。据某沃尔沃4S店负责人介绍，沃尔沃汽车推出这项服务可以大幅降低车辆的维修使用成本，还有助于保持良好的车况，对行车安全也是一种保障。

业内人士认为，在消费者愈发重视车辆零整比与售后服务价格的背景下，零整比系数变化背后隐藏的逻辑，是对于消费者用车成本和服务品质的关注。豪华车不仅要做好产品，更要有物有所值的售后服务与之相匹配，才能赢得更多消费者青睐，为品牌积蓄真正持久的发展力量。在未来汽车市场，客户使用习惯、技术发展的趋势都在发生变化，如何在售后服务上推陈出新，更好满足新兴客户的需求，将成为提升用户对于品牌好感度的关键。（栗翘楚）

(责编：王仁宏、吕骞)