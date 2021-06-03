人民网北京6月3日电 （记者孙博洋）记者从国家市场监管总局获悉，应广东省深圳市人民政府申请，市场监管总局近期批准深圳市计量质量检测研究院筹建国家医疗器械产业计量测试中心，并于近日正式揭牌。

据了解，国家医疗器械产业计量测试中心的揭牌成立，将推动医疗器械产业科技创新和高质量发展，并将更好的发挥计量在医疗器械产品研制、设计、试验、生产和使用中的基础支撑和服务保障作用。小到血管支架、助听器、血压计，大到CT、磁共振系统、超声波诊断仪等医疗器械都离不开计量。从研发、生产、采购，到临床应用，计量贯穿医疗器械全生命周期的各个环节，持续助推医疗器械产业的质量提升。

据《中国医疗器械蓝皮书》指出，随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。预计2021年，医疗器械市场规模将达到8336亿元。

据了解，国家医疗器械产业计量测试中心将聚焦产业实际计量测试需求和瓶颈，围绕“测不了、测不全、测不准”等问题，加强医疗器械产业计量测试技术、方法和设备的研究和应用，强化计量在产品研发、设计、试验、生产和使用的基础保障作用。

市场监管总局相关负责人表示，通过计量测试大数据的采集和分析，将应用端需求通过技术语言反馈至供给侧，助力突破医疗器械产业关键共性技术瓶颈和测试难题，对推动质量基础设施（QI）集成应用与协同创新、提升产业核心竞争力具有十分重要的作用。

业内人士对记者表示，在过去一段很长的时期，高端医疗器械与设备一直被少数国外企业所垄断，但近年来，国产高端医疗器械与设备异军突起，无论从技术还是市场层面都成为这些国际巨头的有力竞争者，而这其中既离不开对创新的重视，也离不开质量的提升，国家医疗器械产业计量测试中心的成立也将助力中国医疗器械产业不断进步，实现高质量发展。

据悉，国家医疗器械产业计量测试中心还与中国计量科学研究院、国家药监局医疗器械技术审评中心、中国合格评定国家认可委员会、迈瑞生物医疗电子股份有限公司、华为技术有限公司、天津大学等6家单位共同发起成立了医疗器械产业计量测试创新联盟，将积极打造国内医疗器械行业重要技术创新载体和产业计量基础公共技术服务平台，推动医疗器械产业创新发展和质量提升。

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