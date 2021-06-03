人民网北京6月3日电 （记者毕磊）6月2日晚，华为正式发布HarmonyOS 2（鸿蒙），这意味着“鸿蒙手机”已经变成面向市场的正式产品。鸿蒙也将打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等。

据了解，鸿蒙研发耗时10年，有4000多名研发人员参与。它面向万物互联时代的全场景分布式体验,基于微内核打造,通过虚拟终端互联,将人、设备、场景有机地联系在一起,行成互联互通，资源共享。

据华为消费者业务软件部总裁王成录介绍，鸿蒙分布式技术的应用，能够将生活场景中的各类终端产品进行能力整合，从而实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备，提供流畅的全场景体验。

比如，在鸿蒙生态下，使用手机连接显示器，手机就变成了服务器，可以随时随地拿着手机到任何有显示器的地方办公，无需使用笔记本电脑；平板电脑和个人电脑之间实现互通，平板电脑上无法安装的软件，则可以直接调用电脑上的软件；甚至在未来，鸿蒙有望让“智能手表操控汽车”成为可能。

此外，华为把鸿蒙（HarmonyOS）最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。安卓用户可无缝过渡到鸿蒙系统。

华为公司此前预计，到2021年底，搭载鸿蒙的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。最新数据显示，目前已有美的、科大讯飞、苏泊尔等300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。

业内认为，与安卓或苹果ios千万级的开发者群体相比，鸿蒙依然处于发展初期，而在未来，硬件合作厂商、应用程序数量等，将成为决定鸿蒙生态发展的关键因素。

(责编：王仁宏、吕骞)