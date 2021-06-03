原标题：聚焦未成年人权益保护，快手联合最高检和杨澜发起六一主题直播

随着信息技术的发展普及，互联网已经成为未成年人日常学习生活、开拓视野的重要平台，并逐渐对未成年人的思想观念、行为方式和价值取向不断产生影响。在6月1日新版《未成年人保护法》正式实施之际，快手联合最高人民检察院，邀请杨澜作为活动宣推官，共同发起#保护少年的你#主题活动，并于6月1日当天发起直播，从新版《未成年人保护法》出台的价值谈到未成年人权益受到侵害的现象背后，直播聚焦未成年人保护的相关话题。

本次直播活动中，活动宣推官杨澜对话北京市朝阳区检察院检察官李雨聪，通过访谈形式向快手用户剖析了新版《未成年人保护法》的亮点，明确家庭、学校、社会等各方责任，解答用户疑惑，为未成年人保护、成长提供多样化视角，提升了公众保护、关爱未成年人的责任意识。

李雨聪认为，新版《未成年人保护法》是一部“温暖”的法律。相较以前，新版的内容更为细致、周全，并将国家保障写入了法律条文之中，规定了保护未成年人应当坚持最有利于未成年人的原则，可以从根本上保护未成年人权益。

李雨聪还表示，修订后的《未保法》条文从72条增至132条，新增并完善了多项规定，修订后的《未保法》还将近年来检察机关探索创新的一些机制制度，比如强制报告、入职查询、未成年人公益诉讼等经验做法予以吸收，并上升为法律规定。

在观众互动环节，有快手用户留言称“孩子的优秀要根据个人来定义”。对此，杨澜表示赞同并强调：“孩子的品质更重要。每个孩子都有自己的闪光点，无论家长还是教师，都要因材施教，善于发现孩子的优势，积极帮助他们树立信心”。

据悉，本次直播活动只是#保护少年的你#主题活动的其中一个环节。自5月17日起，快手便在平台开设#保护少年的你#话题页展开短视频征集，同时上线话题同名魔法表情包，增强全平台对未成年人保护的关注。截至目前，话题页下已经记录积累了1500余个作品，阅读量超过2.3亿。此外，快手还邀请最高检检察官作为出题官，于5月31日上线了知识问答H5，通过趣味答题向快手用户科普《未成年人保护法》的核心知识。根据答题情况，用户还可获得通关海报证书，并有机会抽取由最高检与快手联合制作的精美文创。

(责编：董童、李源)