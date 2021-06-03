人民网北京6月3日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年农垦小麦主产区总播种面积257.69万亩，总体与去年持平。目前大部分垦区小麦处于灌浆成熟期，总体长势较好，正在从南到北陆续开始收获，预计6月中上旬基本能够完成。

26日，来自河北、河南、山东、上海、江苏、湖北、安徽、宁夏等夏粮主产垦区的技术管理人员及小麦专家在安徽龙亢农场就小麦高产高效育种、病虫害防控技术等内容进行交流。期间，对安徽龙亢农场良种繁育基地龙科1109号小麦地块进行测产，经过专家测产分析，理论亩产为725.9公斤，创有史以来最高测产记录。

据了解，今年各小麦主产垦区，高度重视夏粮生产，针对小麦生产中的突出问题，积极应对，采取有效措施，确保夏粮面积稳、产量增。经会商分析，今年农垦小麦主产区总播种面积257.69万亩。目前大部分垦区小麦处于灌浆成熟期，预计6月中上旬基本能够完成收获。

值得一提的是，在湖北、江苏等沿江小麦主产垦区的个别农场因受4、5月连续阴雨、冰雹、暴雨、大风等极端天气影响，小麦赤霉病和条锈病偏重发生，由于防治及时到位，影响总体较小。下一步农垦仍要做好夏收夏种工作，进一步加强夏粮后期管理，全力以赴抓好夏粮收获，确保颗粒归仓，力争实现今年农垦粮食丰产丰收。

(责编：王仁宏、吕骞)