中国经济进入新发展阶段，必须抓住消费升级的大趋势。在此趋势下，快消品行业迎来新的成长发展机遇。

“新茶饮”作为颇受年轻群体喜爱的消费品正迅速崛起与发展，其中高端现制茶饮开创者“奈雪的茶”近年来发展势头强劲，并有望于近期在港交所上市，成为“新式茶饮第一股”。近日，人民网专访“奈雪的茶”创始人彭心，解读“新茶饮"潮流背后的文化密码。

人民网专访“奈雪的茶”创始人彭心。

品牌创立过程也是消费者建立认知的过程

彭心介绍，茶饮是具备陪伴性的品类，奈雪应当成为陪伴消费者成长的品牌，“奈雪的茶”致力于打造能够同时兼顾健康与时尚需求的高端现制茶饮品牌。正是因为秉持着创业初期严格地原料甄选与产品研发精神，奈雪逐渐打造出了属于自己的产品高价值感。

“‘奈雪的茶’的创立过程其实也是消费者在对奈雪品牌建立认知的过程，品牌不是靠营销来建立的，最终依赖的还是茶与茶文化。”彭心说。茶的品质与饮茶体验都关系着品牌形象的建立，所以奈雪不仅在产品与门店下功夫，更尝试通过奈雪CUP美术馆计划艺术项目等，逐步在消费者心中建立奈雪产品高端、门店便利、空间时尚、辨识度高的认知与品牌形象。

推动新式茶饮行业标准化，促进行业高质量发展

中国是产茶大国，但目前很多茶的种植和生产相对初级，尚未形成标准化体系，每年出口茶叶量很大，但仅作为一种原料去输出，均价很低。为此，奈雪在前不久联手中国唯一国家级茶叶综合性科研机构——中国农业科学院茶叶研究所、ISO 国际茶叶标准化技术委员会中国唯一技术归口单位——中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、浙江大学茶叶研究所、福建省标准化研究院等单位的十多位专家学者，在海峡两岸茶叶交流协会的指导下，共同制订了新式茶饮行业的首个具体产品标准——《茶类饮料系列团体标准》。

“只有成为具有统一品质与标准的品牌，才能促进整个行业的品质进步，也更容易被国际市场所理解与接受，从而更好地创新传承中国茶文化。“彭心认为，建立新式茶饮行业标准化，不仅可以推动行业高质量发展，更为中国茶文化在全球范围内的传承与传播打开新局面。

致力于做茶文化走向世界的创新者和推动者

过去很多人并不认可鲜果茶和鲜奶茶属于茶的范畴。对此，彭心表示，其实从古至今，人们都在将各种食材与茶煮在一起，搭配出不同口味。奈雪将茶的口味进行创新搭配，以更便利和年轻化的方式提供给消费者，实际上也是在探索传统茶文化的创新传承。

中国作为饮茶大国却没有代表性的国际茶饮品牌，在全球有着庞大茶饮消费群体的情况下，将新茶饮做成全球性品牌赶上了难得时代机遇。

“虽然走出去意味着更多的投入与短期内更高的成本，但做品牌就是要坚持长期主义，我们的食材原料成本高达近38%，并且会坚持下去，就是要为用户提供高品质的产品。如果能把‘奈雪的茶’做成有中国代表性的国际茶饮品牌，我们愿意致力于做中国茶文化走向世界的创新者和推动者。“彭心说。

(责编：王仁宏、章斐然)