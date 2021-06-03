原标题：交行成功主办2021年金融市场推动长三角高质量一体化发展论坛

6月2日，“2021年金融市场推动长三角高质量一体化发展论坛”在上海举办。本次论坛由中国人民银行上海总部指导、交通银行主办、国信证券协办。来自金融管理部门、金融基础设施、金融机构和企业的领导及嘉宾共聚一堂，聚焦“债券创新”“绿色票据”和“可持续发展”三大主题，共商推动长三角高质量一体化发展新格局。

交通银行业务总监涂宏介绍，交行始终坚持扎根上海滩、服务长三角的发展理念，充分发挥“业务全牌照”和“布局国际化”双重优势，多措并举全力支持长三角一体化高质量发展。目前，交行累计承销绿色债券928亿元、疫情防控相关债券163亿元；2020年办理票据承兑和贴现近9000亿元，服务企业近3万户。

上海市金融局副局长李军提到，近年来，上海持续以创新的金融业态支持实体经济发展，为区域基础设施互联互通、产业转型升级、科技创新和民生幸福等提供全方位支持。2021年是“十四五”开局之年，落实长三角高质量一体化发展，沪苏浙皖携手奋进未来可期。

中国人民银行上海总部金融市场管理部副主任荣艺华在致辞中表示，人民银行上海总部高度重视推动长三角高质量一体化发展工作，金融市场管理部在人民银行总行、上海总部的领导下，按照《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》要求，突出“一体化”和“高质量”两大特点，在建立推进工作合作机制、推动G60科创走廊创新创业债加速落地、支持绿色债券和绿色票据规范创新、服务高水平对外开放和防范化解金融市场风险等方面做了大量工作。

与会代表纷纷表示，将以本次论坛为契机，广聚资源，开阔视野，以金融创新强健实体经济血脉，绿色发展助推长三角一体化加速跑。

(责编：李源、董童)