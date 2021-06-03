人民网北京6月3日电 （记者李彤）后疫情阶段，随着消费者需求的不断提升，卫浴行业迎来了新一轮产业变革。近期，业界人士在接受采访时表示，卫浴行业的竞争正进一步加剧，不断呈现出新的行业热点，智能化、跨界化、整体解决方案等成为发展的关键词。

数据显示，2019年我国卫浴行业市场需求规模为904.36亿元。我国卫浴行业起步相对较晚，20世纪90年代一批国际知名卫浴品牌相继进入中国市场，在一定程度上带动了我国卫浴行业的发展。21世纪初，卫浴行业在技术发展和国家政策的支持下，涌现出了一批国货品牌，逐步摆脱了对国外技术的依赖，具备了自主研发创新能力。

“目前，我国卫浴市场规模不小，但产业集中度低，企业的规模不大，是典型的‘大市场、小企业’，还有不少产能是代工或贴牌生产的。”恒洁集团首席执行官CEO丁威表示，早前有一些卫浴企业是轻资产运行，很少投资设备和研发，多是找厂家做选型、购买厂家的新产品。这种做法虽然资金投入小、产品上市快，但容易形成同质化竞争、一拥而上被模仿，无法形成真正的“护城河”与竞争优势。

有业界人士表示，长期来看，随着产业集中化和环保压力带来的淘汰落后产能，业内领先企业的市场份额将会不断扩大，并将各自通过转型、升级、整合等举措，推动行业规范化和规模化变革，中小品牌将会被加速淘汰。

丁威认为，随着消费理念转变、技术研发与应用，卫浴行业迎来了产业升级，正从价格竞争转向研发竞争、技术竞争、增值服务竞争。行业正从渠道之争回归产品品质，恒洁卫浴也正在原材料、生产制造、设计研发、售后服务上协同发力，以项目驱动资源，匹配吸引人才。

面对行业发展的新现象，丁威说，近年来二手房交易量呈上升趋势，围绕老旧房屋的局部改造需求增多，这也对卫浴行业提出了新要求。消费者更青睐一站式智能卫浴整体解决方案，倒逼行业不能仅为消费者提供单一产品，还要具备智能卫浴整体解决方案的服务能力。

谈及行业的发展趋势，丁威认为，智能化不能简单理解为上网、远程控制、声控等，而是围绕行业难题和消费痛点创新研发智能技术，智能技术领先也不是为了炫技，而是为了提升消费者的体验。

业界人士表示，未来在行业发展过程中，能够敏锐捕获市场痛点、投资研发制造、形成专利技术和整体解决方案的企业，将在市场竞争中形成差异化优势。

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