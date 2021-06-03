人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

打破“大市场、小企业”局面：卫浴行业竞争加剧 迎来市场新变革

2021年06月03日17:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月3日电 （记者李彤）后疫情阶段，随着消费者需求的不断提升，卫浴行业迎来了新一轮产业变革。近期，业界人士在接受采访时表示，卫浴行业的竞争正进一步加剧，不断呈现出新的行业热点，智能化、跨界化、整体解决方案等成为发展的关键词。

数据显示，2019年我国卫浴行业市场需求规模为904.36亿元。我国卫浴行业起步相对较晚，20世纪90年代一批国际知名卫浴品牌相继进入中国市场，在一定程度上带动了我国卫浴行业的发展。21世纪初，卫浴行业在技术发展和国家政策的支持下，涌现出了一批国货品牌，逐步摆脱了对国外技术的依赖，具备了自主研发创新能力。

“目前，我国卫浴市场规模不小，但产业集中度低，企业的规模不大，是典型的‘大市场、小企业’，还有不少产能是代工或贴牌生产的。”恒洁集团首席执行官CEO丁威表示，早前有一些卫浴企业是轻资产运行，很少投资设备和研发，多是找厂家做选型、购买厂家的新产品。这种做法虽然资金投入小、产品上市快，但容易形成同质化竞争、一拥而上被模仿，无法形成真正的“护城河”与竞争优势。

有业界人士表示，长期来看，随着产业集中化和环保压力带来的淘汰落后产能，业内领先企业的市场份额将会不断扩大，并将各自通过转型、升级、整合等举措，推动行业规范化和规模化变革，中小品牌将会被加速淘汰。

丁威认为，随着消费理念转变、技术研发与应用，卫浴行业迎来了产业升级，正从价格竞争转向研发竞争、技术竞争、增值服务竞争。行业正从渠道之争回归产品品质，恒洁卫浴也正在原材料、生产制造、设计研发、售后服务上协同发力，以项目驱动资源，匹配吸引人才。

面对行业发展的新现象，丁威说，近年来二手房交易量呈上升趋势，围绕老旧房屋的局部改造需求增多，这也对卫浴行业提出了新要求。消费者更青睐一站式智能卫浴整体解决方案，倒逼行业不能仅为消费者提供单一产品，还要具备智能卫浴整体解决方案的服务能力。

谈及行业的发展趋势，丁威认为，智能化不能简单理解为上网、远程控制、声控等，而是围绕行业难题和消费痛点创新研发智能技术，智能技术领先也不是为了炫技，而是为了提升消费者的体验。

业界人士表示，未来在行业发展过程中，能够敏锐捕获市场痛点、投资研发制造、形成专利技术和整体解决方案的企业，将在市场竞争中形成差异化优势。

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部